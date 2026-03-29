「R-1」新王者 今井らいぱちが語る「もっと有名になりたい！」「NGなしで何でもやります！」

「ラッパー絵描き歌」ネタで6171人の頂点に

「驚きや嬉しさや安堵がごちゃ混ぜになった。初めての感情でした。でも、優勝翌日に会った先輩の一言ですぐ現実に引き戻されました……」

3月21日に行われた『Ｒ‐１グランプリ』決勝戦。優勝したのは自己啓発セミナー講師やラッパーを毒気たっぷりに演じて爆笑をさらった今井らいぱち（38）だ。快挙のウラにあった秘話を明かす。

「一番お世話になったのが『見取り図』さん。’24年春に上京してから、実は見取り図さんの家賃30万円するユーチューブ撮影部屋にタダで住まわせてもらってるんです。ネタだけじゃなく、家までサポートしてもらってるんですよ。

優勝翌日、お二人にお礼したら、盛山さん（晋太郎・40）から『賞金500万入るんやから、今までの家賃まとめて返せ』とカマされて。一気に冷静になりました」

今年で芸歴16年目。決勝で見せたように、市井の人々の独特な″クセ″を見つけて誇張したモノマネを得意とする。

「キャラクター重視でネタを作るので、気になる人がいたらとにかくマネてみる。″アクション俳優なのに女の子走り″というキャラクターを仕上げた際、走り方を誇張しすぎてお腹が刺激され、ネタ中に２回、屁をこいたことがあります。お客さんにも丸聞こえで、会場中が失笑に包まれて……（苦笑）。良い経験です」

『Ｒ‐１』を獲ってなお「もっと有名になりたい！」「ＮＧなしで何でもやります！」と鼻息の荒い今井。早速、優勝決定ネタに掛けてラップで抱負をお願いすると、即興で応えてみせた。

「やったぜ優勝！ これから見せるぜ俺のＳＨＯＷ！ 第二の人生、ひと花咲かせてやりましょう！」

今井の″ショー″タイムが幕を開けた。

『FRIDAY』2026年4月10日号より