女優の山田愛奈が２９日に最終回を前に、女忍者・黒影役を演じるテレビ朝日系連続ドラマ「仮面の忍者 赤影」（佐藤大樹主演、日曜・深夜０時１０分、関東ローカル）への思いを語った。

初挑戦だった忍者役。台本を覚えるよりも不安だった。アクションシーンに備えて約４か月、京都撮影所で殺陣を学び、準備を続けてきた。

「黒影は、忍びとして圧倒的に実力を持っていた父親から黒蝙蝠（こうもり）の術を継承した役どころなので、それがキチッとできないといけない。時間がない中で、私のために時間を作ってもらった感じです。京都撮影所の方々には基礎の、基礎の、基礎から教えていただきました」と感謝の言葉が尽きない。「ご迷惑をおかけしたと思いますが、キャスト、スタッフの皆さんが『何回でもやろう！』と形になるまで練習に付き合ってくださり、それが安心感につながりました。（このチームの）熱量に応えたい。これ以上の答えを出したいという気持ちでした。格好良くアクションができて、そこから気持ちも乗った気がします」

主演の佐藤の真摯（しんし）な姿には頭が上がらない。「大樹くんは（ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの）ライブ回っている期間。誰よりも疲れているだろうに、一切嫌な顔をせずに『何回でもやりましょう！』とおっしゃってくださって。心が折れることなく、最後まで黒影を全うできたと思います」

時代物。初体験だった２クールの撮影。セリフの言い回し、歩き方一つとっても「毎日が刺激的だった。皆さんから吸収するものが多かった」と充実感をにじませた。役作りのため、黒髪にしたのは昨春以来だった。「漆黒みたいな分かりやすい黒髪はかなり久しぶり。髪をセットすると、気合が入りましたね。目に力が入るというか、気持ちが入りやすかったです。いろいろな方に支えられて現場に立っているな〜という感じがしました」

山田にとって、京都撮影所は２回目だった。「職人さんの集まりのようで。身が引き締まると言いますか、ここに来ると、初心に返ります。緊張するんですが、その緊張が心地よいというか」。クランクアップ後に残ったのは「悔しさ」だった。

「もう少し上手にできただろうなって。（アクションを）自分のものにしたいという思いがあるので、機会があれば、やってみたい。それぐらいやりがいがありました」。新たな決意を胸に、更なる飛躍を誓った。（加茂 伸太郎）

「仮面の忍者 赤影」は「鉄人２８号」「魔法使いサリー」などで知られる漫画家・横山光輝氏の同名漫画が原作。２９日の最終回では赤影（佐藤）、青影（木村慧人）の２人に黒影（山田）も加わり、天下を狙う幻妖斎（忍成修吾）らと最終決戦を迎える。