☆ロッテ―西武（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、西武＝平良

昨年最下位のロッテは西武との開幕戦（２７日）をルーキー・毛利の好投もあり、３―１でものにして、２８日の第２戦も猛打爆発で１１―０で勝利。開幕から２連勝とし、早々と開幕カードの勝ち越しを決めた。２９日はエースの小島が先発予定だが、開幕カード３連勝とすると、２５年のソフトバンク３連戦に次いで、球団史上初となる開幕カード２年連続３連勝となる。

一方、西武は３戦目に敗れると日本ハムと対戦した２５年に次ぐ、２年連続の開幕カード３連敗となる。２年連続で開幕カード３連敗は一度もなく、球団史上初となってしまう。ロッテが勢いそのままに３連勝とするか、西武が一矢報いるのか。

（その他のカード）

☆巨人―阪神（１４：００・東京ドーム）巨人＝山城、阪神＝伊藤将

☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、ヤクルト＝高梨

☆広島―中日（１３・３０・マツダスタジアム）広島＝栗林、中日＝高橋宏

☆オリックス―楽天（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝田嶋、楽天＝藤原

☆ソフトバンク―日本ハム（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝スチュワート、日本ハム＝有原

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順