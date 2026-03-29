お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が２９日、スペシャルキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）に生出演した。

この日スタートした同番組は、俳優の谷原章介がメインキャスターを務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演した。

谷原、伊藤、鈴木アナがスタジオであいさつし、その中で伊藤は「遅刻のイメージがね僕、あると思うので。本当に絶対に遅刻しないようにしようって思ってたんですけど」と切り出すと「打ち合わせの時いスタッフさんに“遅刻しないでくださいよ”って言われて…」と思わせぶりな笑顔で言われたことを明かし「これ、どっち？って思って」と笑わせた。

続けて「した方がいいのかなって思って」とスタジオを連続で和やかな笑いに包むと、谷原は「遅刻キャラってのは、ネタだってことですね」と突っ込まれると、伊藤は「ネタじゃないですよ」と返し「もう、大丈夫です。この番組を機に生まれ変わろうと思って」と決意を明かした。

これに鈴木アナが「伊藤さん、今日は７時半から始まってますけれども、来週から番組のスタート時間、７時はいなりますので、３０分早くなります。大丈夫ですか？」と尋ねると伊藤は「いろいろ話し合って最悪、フジテレビに泊まっていいっていう話で」と繰り返しスタジオを爆笑に包んでいた。