女優の田中麗奈（４５）が２８日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。独特な美容法を明かした。

デビューから２８年。４０代となっても若々しい田中を前にＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次は「ずっと高校生だってみんな言ってましたよ」。田中は「もう４５です」と答え、レギュラー出演するタレント・島崎和歌子は「見えないねー」と感嘆した。

加藤は「どんなことをやられているんですか？」と美容と健康法について質問。田中は「運動も好きなので、ジムに行って走ったり」と週２、３回のジム通いでダッシュで走っては歩くを２・５キロ繰り返すことを話した。

また独特な入浴法も紹介。４５度と熱めの湯船につかった後、冷水シャワーを１分浴びるということを５回繰り返していることを明かした。これには加藤が「それ、いいんですか？」とけげんな表情に。田中は「それが、やるとやる気が湧き上がってくるんですよ。すごい元気になって。それがわりと好きです」と答えた。しかし、加藤は「なんか、それ古くないですか！？」と指摘し、田中を苦笑いさせていた。

それでも加藤は「田中さん、いいですね〜。やってるって言うから。『何もやってないです〜』っていう女優さんじゃない。アレめっちゃやってるでしょ！」と疑惑を口に。これに島崎も「死ぬほどやってると思いますよ。じゃないともたないですよ、４０超えたら」と加勢。田中は「もたないですよ。だからめっちゃ頑張ってます」と言い切り、共演者らは「いい〜！」と盛り上がっていた。