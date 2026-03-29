フジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00、初回のみ前7・30）が29日、初回放送を迎えた。

「月曜につながる」をテーマにしたニュース情報番組で、MCには俳優の谷原章介（53）が就任。「オズワルド」伊藤俊介（36）がスペシャルキャスターを務める。進行は同局の鈴木唯アナウンサー（32）が務める。

谷原は27日まで放送していた「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）でメインMCを担当。前番組「めざまし8」から5年間、同局の平日朝の顔を務めてきた。伊藤は情報番組キャスターは初挑戦となる。

情報番組初めてのキャスターとなる伊藤は「まだドッキリだと思ってます」と本音もポロリ。

伊藤は「“遅刻”のイメージが僕、あると思うんで。本当に絶対に遅刻しないようにしようって思ってたんですけど、打ち合わせの時にスタッフさんに“遅刻しないでくださいよ〜”って言われて、“あ、これどっち？”って思って。でももう大丈夫です。もう、この番組を機に生まれ変わろうと思って」と気合十分。

伊藤アナからも「今日は7時半から始まっていますけど、来週から番組のスタート時間、7時になります。30分早くなります。大丈夫ですか？」とチクリ。伊藤は「いろいろと話し合って、もう最悪フジテレビに泊まっていいっていう話に」と笑った。

同枠は22日まで政治討論番組「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）を放送。前番組のトーク番組「ボクらの時代」（日曜前7・00）もこの日終了し、両番組の2時間枠で新たな情報として放送される。