オズワルド伊藤、日曜朝に第一声「この番組を機に生まれ変わりたい」 フジ日曜朝の新番組『SUNDAYブレイク.』開始
フジテレビ日曜朝の新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』が29日、放送スタートした。谷原章介、オズワルド・伊藤俊介、鈴木唯アナウンサーが、元気に第一声を発した。
【写真】似てる？オズワルド・伊藤俊介＆妹の俳優・伊藤沙莉の2ショット
冒頭、谷原が「『SUNDAYブレイク.』が始まりますよー！」と声をかけ、情報番組のキャスター初挑戦となる伊藤は「まだドッキリだと思っています」とボケ。
伊藤は「遅刻のイメージがあると思うんで、僕。絶対に遅刻しないようにと思っていたんですけれど」と切り出し、打ち合わせでスタッフから「遅刻しないでくださいよー」とイジられたエピソードを披露。「もう大丈夫です。この番組を機に生まれ変わりたいと思います」とアピールした。
この日は午前7時30分からの生放送。レギュラー時間はさらに早い7時からで、鈴木アナは「来週から番組のスタート時間は7時になります」と案内。伊藤は「いろいろ話しあって、最悪フジテレビに泊まっていいって言われてるんで」と笑わせていた。
『SUNDAYブレイク.』が大切にするのは、明日からの一歩が少しでも軽くなるような、前向きな気づきやヒントとなる情報を発信すること。ニュース、スポーツ、エンタメ、特集企画などを通して、日曜の朝に特別な時間を作り出す。
【写真】似てる？オズワルド・伊藤俊介＆妹の俳優・伊藤沙莉の2ショット
冒頭、谷原が「『SUNDAYブレイク.』が始まりますよー！」と声をかけ、情報番組のキャスター初挑戦となる伊藤は「まだドッキリだと思っています」とボケ。
伊藤は「遅刻のイメージがあると思うんで、僕。絶対に遅刻しないようにと思っていたんですけれど」と切り出し、打ち合わせでスタッフから「遅刻しないでくださいよー」とイジられたエピソードを披露。「もう大丈夫です。この番組を機に生まれ変わりたいと思います」とアピールした。
『SUNDAYブレイク.』が大切にするのは、明日からの一歩が少しでも軽くなるような、前向きな気づきやヒントとなる情報を発信すること。ニュース、スポーツ、エンタメ、特集企画などを通して、日曜の朝に特別な時間を作り出す。