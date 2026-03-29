お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。俳優木村拓哉（53）のYouTubeチャンネルで東京・井の頭公園を散歩したと明かした。

太田と木村が井の頭公園を散歩した動画は21日に公開された。その中で太田は木村に「お前なんか振られたことないだろう？」と投げかけると、木村は「あるよ」と返答したという。

太田は「マジか、マジですか」と驚きつつも平静を保ち「なわけないだろ！ そりゃ自慢だろ！ と」とツッコミを入れたという。その木村は「覚えてないんじゃないかな。だって、いい思い出じゃないじゃん」などと言ったという。

太田が「え？ どういう意味？ お前が振られたんだよね」と聞くと、木村は「だって、ごめんなさいっていうことじゃん。そう言ってしまった経験だからね。いい思い出じゃないよ」などと返答。太田は「そんなこと言える？ （自分を）振った女に」と投げかけた上で「言ってみたいよね」と言葉に力を込めた。

さらに「何で（自分を）振った女にそんな気使いできるの、だからモテるんだよね」と感心していた。