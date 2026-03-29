お家にお客さんが遊びに来たら、ワンコがぴとっと密着しながら大歓迎して…？愛のこもった最高のおもてなしが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で23万5000回再生を突破。「いいなぁ」「私も熱烈歓迎を受けてみたい」と羨ましがる人が続出しています。

【動画：家にお客さんが来ると、犬が毎回『大歓迎』をして…最高すぎる『おもてなしの様子』】

ワンコがお客さんを大歓迎

Instagramアカウント「corgidog_elmo」に投稿されたのは、コーギーの「エルモ」ちゃんのお家にお客さんが遊びに来た時の様子です。お客さんが部屋に入ってソファに腰かけたら、エルモちゃんはすかさず隣に。そして後ろ足で立ち上がってお客さんに抱きつき、ぴとっと密着して「我が家へようこそ！」と歓迎したとか。

お客さんが距離の近さに戸惑って「助けて～」とお顔を背けても、エルモちゃんは逃がしてくれません。お客さんから離れるどころか、お顔をスリスリと擦りつけて愛情表現をしたそう。

最高に可愛いおもてなし

お客さんは逃げ場がないため、エルモちゃんの愛を黙って受け止めているしかなかったそう。すると受け止めてもらえたことが嬉しくて、ますます歓迎の気持ちがあふれてくるエルモちゃん。

最後にはお客さんの顔面に自分のお顔をピタッと押し付けるという、最上級の愛情表現までしたとか。可愛すぎるおもてなしに、キュンとせずにはいられません！きっとお客さんもエルモちゃんにメロメロになってしまったことでしょう。

この投稿には「最高にかわいい」「嬉しいおもてなしですね」「羨ましすぎる」「ぜひともお邪魔したい」といったコメントが寄せられ、エルモちゃんの歓迎のおもてなしを受けたくなる方が続出することとなりました。

娘さんとの愛おしい日常

人懐っこくて愛情深いエルモちゃんは、飼い主さんの娘さんとも仲良しなのだそうです。まだ幼い娘さんのことを、いつも優しく見守ってくれているというエルモちゃん。2人が一緒にお散歩したり寄り添ってくつろいだりしている姿は、まるで本当の姉妹のようです。エルモちゃんと娘さんの愛おしい日々が、この先もずっと続きますように。

エルモちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「corgidog_elmo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「corgidog_elmo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。