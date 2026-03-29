伊藤洋輝、1年ぶりの日本代表でのプレーに「コンディションも徐々に上がってきている」
DF伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）は1年ぶりの日本代表でのプレーで安定感を示した。
日本代表は現地時間28日、グラスゴーのハムデン・パークで行われたキリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦。敵地で1−0の勝利を収めた。
同試合で3バックの左に入った伊藤。ケガの影響で2025年3月25日に行われたサウジアラビア代表戦以来、1年ぶりの代表でのプレーとなったが、前半45分間で攻守に安定したパフォーマンスを披露した。
同試合後、伊藤は「コンディションも徐々に上がってきていると思うし、問題なくやれました」と久々の代表でのプレーを振り返った。
この日は左ウイングバックに入ったFW前田大然と良い関係性を築きながら、背後へ高精度のパスを幾度か供給。試合前のコミュニケーションを含めまずまずのプレーができたと感じている。
「（前田）大然と試合前から話はしていたので、何度か通らなかったところはありましたけど、狙い自体は悪くなかったのかなと思います」
「お互いの特徴を生かせるようなプレーだったので、もちろんスペースがあればもっと良かったんですけど、もう少し食いつかせられながら狙えればというところでした」
また、守備面では「ロングボールを蹴ってくるというところは分析どおりだったので、そのセカンドボール。何度か遅れた部分はありましたけど、問題なく対応できていました」とディフェンスラインとしての手応えを口にしている。
日本代表は現地時間28日、グラスゴーのハムデン・パークで行われたキリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦。敵地で1−0の勝利を収めた。
同試合で3バックの左に入った伊藤。ケガの影響で2025年3月25日に行われたサウジアラビア代表戦以来、1年ぶりの代表でのプレーとなったが、前半45分間で攻守に安定したパフォーマンスを披露した。
この日は左ウイングバックに入ったFW前田大然と良い関係性を築きながら、背後へ高精度のパスを幾度か供給。試合前のコミュニケーションを含めまずまずのプレーができたと感じている。
「（前田）大然と試合前から話はしていたので、何度か通らなかったところはありましたけど、狙い自体は悪くなかったのかなと思います」
「お互いの特徴を生かせるようなプレーだったので、もちろんスペースがあればもっと良かったんですけど、もう少し食いつかせられながら狙えればというところでした」
また、守備面では「ロングボールを蹴ってくるというところは分析どおりだったので、そのセカンドボール。何度か遅れた部分はありましたけど、問題なく対応できていました」とディフェンスラインとしての手応えを口にしている。
【ハイライト動画】日本vsスコットランド
🧤🧤これが日本の守護神だ🧤🧤— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 28, 2026
マクトミネイの至近距離シュートを#鈴木彩艶 が左手ひとつでビッグセーブ💥
大きな大きなプレーで先制点を与えない👏
🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合
⚔️日本 v スコットランド
🔗https://t.co/FZMOCm6Ndn pic.twitter.com/1gvFhBJWGP
⚡️⚡️ついについにこじ開ける⚡️⚡️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 28, 2026
中村敬斗の展開からCBの鈴木淳之介が
アンダーラップで駆け上がり
塩貝健斗が落としたボールを
最後は #伊東純也 がネットに突き刺す‼️
🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合
⚔️日本 v スコットランド
🔗https://t.co/FZMOCm6Ndn pic.twitter.com/tDrZpGDByF