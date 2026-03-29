伊藤洋輝、1年ぶりの日本代表でのプレーに「コンディションも徐々に上がってきている」

⚡️⚡️ついについにこじ開ける⚡️⚡️



中村敬斗の展開からCBの鈴木淳之介が

アンダーラップで駆け上がり

塩貝健斗が落としたボールを

最後は #伊東純也 がネットに突き刺す‼️



🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合

⚔️日本 v スコットランド

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