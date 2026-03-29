「以前お伝えした通り」で損してない？ しっかりした人ほど使いがちな余計なひと言

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「しっかりした人」ほど使いがちな“損する言葉”がある

仕事ぶりが着実で、まわりから「しっかりした人」などと呼ばれる人がいる。しかし、そのような「しっかりした人」ほど無意識で言ってしまっている“損する言葉”がある。

「以前にお伝えしたとおり」と言うのは損しかない

それは「以前にお伝えしたとおり」だ。しっかりした人ほど、先にしっかりとすでに伝えていて、後にもう一度相手に聞き返されることがある。そのようなときに、この言葉を言う。たとえば、急いでいる同僚から大事な資料が「どこにあるか？」と聞かれたときの次のような言葉だ。

「以前にお伝えしたとおり、資料は共有ドライブの『報告書』フォルダの中に置いてあります」

言っていることは事実だろうから、なにも間違っていない。しかし、ここで「以前にお伝えしたとおり」は必要だろうか。相手からすると「自分は伝えられたのにそれを忘れた」と責められていると感じるだろう。そして、自分が急いで知りたい「（大事な資料が）どこにあるか？」に答えるよりも、その責めを優先する人に対して、面倒な人だと感じたりもするだろう。

しっかりした人ほど口にする「以前にお伝えしたとおり」は、言っていることは正しくても、言ってもなにも得るものはなく、むしろ失うものがある“損する言葉”なのだ。

なぜ「以前にお伝えしたとおり」と言ってしまうのか？

なぜ、「以前にお伝えしたとおり」と言ってしまうのか。それは、自分の正当性をアピールしたいからだ。以前に前もって伝えている自分はしっかりしており、自分には非がなく、それを忘れて聞き返しているあなたが悪いと、間接的に言っている。

この正当性には、疑いの余地はない。しかし、ここで考えるべきは、急いでいる同僚から大事な資料が「どこにあるか？」と聞かれている場面で、自分の正当性を伝えることは、相手にとって受け止めやすいメッセージかどうかだ。

メッセージとは、相手の問いに対しての自分の答えだ。すなわち、相手の問いへの答えになっていないものはメッセージではない。そして、メッセージではないものを伝えても相手には伝わらない。もっと言うと、相手はそれをノイズに感じ、相手をイライラさせてしまったりもする。急いでいる同僚から大事な資料が「どこにあるか？」と聞かれている場面で、メッセージとなるのは「資料は共有ドライブの『報告書』フォルダの中に置いてあります」だけだ。「以前にお伝えしたとおり」は余計なノイズで、相手をイライラさせるだけで言っても意味がない言葉なのだ。

しっかりした人ほど、自分の正当性と戦おう

しっかりした人ほど、自分の正当性が会話の邪魔をしがちだ。しかし、自分の正当性を主張することは自分にとっては意味があっても、急いでいたり困っていたりする相手にとってはなんの意味もなく、余計で邪魔なノイズでしかない。いくら相手に非があったとしてもだ。

しっかりした人が損をするのは、もったいない。しっかりした人ほど、なにかを問われたときには自分の正当性は忘れ、問いに対してストレートに答え、相手にメッセージだけを伝えよう。きっと、しっかりと伝わり、相手から感謝され、その結果によって自分の正当性はいずれ認めてもらえるだろう。

しっかり者が損をしないためにも「以前にお伝えしたとおり」は封印してみよう。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）