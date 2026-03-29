◆米大リーグ ブルージェイズ８ｘー７アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。９回に同点に追いついたチームは延長１０回に勝ち越されたが、その裏にバージャーの犠飛で再び同点とした。そして迎えた１１回、１死一、二塁からクレメントがサヨナラ左前安打を放った。２試合連続サヨナラ勝ちで開幕２連勝。岡本は延長１１回、無死二塁の二塁走者だったが、代走を送られて試合を退いた。岡本は５打数１安打１四球２三振。

早速、４番起用に応えた。初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリングスの真ん中高め直球を捉えて、三遊間を破った。左安打で２試合連続安打をマークした。１点リードの３回２死二、三塁で迎えた２打席目は粘り強く対応。最後は内角低めのスライダーを見極めて四球で出塁し、好機を拡大した。

同点の６回、無死一塁での第３打席はカウント１―２から外角の変化球をスイングして遊飛。第４打席は相手マウンドが３番手の右腕・アルバラドで、３点を追う７回、２死一、二塁の好機で回ってきた。初球が体に近いところに抜けてきたため、本拠は大ブーイングに包まれた。その後はフルカウントから空振り三振に倒れた。

さらに同点の延長１０回には２死一、二塁で打席へ。しかし、二飛に倒れた。

試合は激戦だった。同点の７回にアスレチックスのランゲリアーズに満塁弾を浴びて４点のリードを奪われる苦しい展開。それでもブルージェイズ打線が粘り強く対応。７回にゲレロの右前適時打、８回にはヒネネスの中前適時打が飛び出すなどして、１点差に迫った。９回にはカークの一発で同点。開幕２試合目で初の延長戦に突入した。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２７日（同２８日）の開幕戦では「７番・三塁」で先発出場。メジャー初安打を含め３打数２安打１四球の成績を残して、チームの勝利に大きく貢献していた。一夜明けたメジャー２戦目は巨人時代に慣れ親しんだ４番でプレー。岡本が新たな舞台でも存在感を示している。