「長いお勤め、ご苦労さまでした」――ねぎらいの言葉に包まれながら、口座に振り込まれた退職金を確認する。生涯で初めて目にする大きな数字。その瞬間、多くの人は冷静な判断力を失う。2200万円のうち、銀行に勧められるまま投資信託や保険などの金融商品に1000万円を契約してしまった60歳男性の例もある。老後資金で本当に怖いのは損失ではなく、“判断のゆらぎ”だ。多くの家計を立て直してきた筆者が、退職金を守る鉄則を解説する。※本稿は、ファイナンシャルプランナーの横山光昭『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。

定年退職したシニアにFPが教える

まとまったお金の守り方

こんにちは、家計再生コンサルタントの横山光昭です。

会社員なら、いつか定年退職の日を迎える。わかってはいても、定年後のお金について考えることは、先延ばしにしがちです。

定年が近づくにつれ、収入が減ったのに支出を削れない、物価高で食費はふくらむ一方、子どもの学費も予想以上にかかる……。そしてある日突然、不安に襲われて、「このままでは貯金を食いつぶしてしまうのでは」と、私のところに相談にいらっしゃる方は多いです。

60歳で定年退職したケンイチさん。退職金2200万円が入ると、すぐに銀行から「退職者さま向けのプランがいろいろあります。一度お話だけでも……」と連絡がきました。営業トークとわかってはいるものの、普通預金においておくのももったいないし、投資をするにも何を選べばいいのかわからないので、とりあえず会ってみることにしました。

最初は警戒して聞いていたケンイチさんでしたが、「半分を定期預金、半分を投資信託にすれば、定期預金が高金利になる」という抱き合わせ商品や、「変額保険なら、運用実績によってはさらに将来の保険金がふえる」などの話を聞いて、「損しないならいいか」と思うように。結局、2200万円のうち1000万円は言われるままに契約してしまいました。しかし、これでよかったのか……いまだにモヤモヤとしています。

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