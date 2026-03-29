名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「中国地方の温泉」ランキング！ 2位「三朝温泉」、1位は？【2026年調査】
日に日に暖かさが増し、各地で桜のつぼみが膨らみ始める3月は、春の息吹を感じながらの温泉旅にぴったりの季節です。柔らかな陽光に包まれた温泉街を浴衣で散策し、名湯に身を委ねて心からリラックスできる、この時期おすすめのスポットをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「中国地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「ラドン含有量が豊富な泉質が魅力だから」（40代男性／神奈川県）
「ラドンを含む温泉として健康にも良さそうなイメージがあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせそうだからです。川沿いの景色や自然環境も魅力的で、一人旅でも静かにリフレッシュできる点が惹かれました」（20代男性／福井県）
「放射能泉（ラジウム含有量）が非常に高く、『三たび朝を迎えると元気になる』という名の由来も有名。三朝川沿いの開放的な露天風呂は最高です」（50代男性／東京都）
▼回答者コメント
「美容液とも呼ばれる美肌の湯に毎日のように使ってみたい」（40代女性／神奈川県）
「日本最古の美肌の湯らしいので入ってみたい」（50代女性／東京都）
「玉造温泉を選んだ理由は、 『美肌の湯』として名高い泉質の良さと、温泉街全体に漂う落ち着いた雰囲気が魅力だからです。弱アルカリ性のやわらかい湯は肌にしっとりとなじみ、入浴後にすべすべ感を実感できると評判です。温泉街には川沿いの遊歩道や足湯が整備されており、散策しながら温泉地の情緒を楽しめる点も魅力です。また、出雲大社や松江城など周辺観光地へのアクセスも良く、旅行全体の満足度が高い地域です。歴史ある温泉文化と観光の楽しさが両立しているため、ゆったり癒されながら旅を満喫できる温泉地として訪れてみたいと思いました」（40代女性／滋賀県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「中国地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鳥取県／三朝温泉（47票）鳥取県東伯郡に位置する三朝（みささ）温泉は、世界屈指のラドン含有量を誇る放射能泉として知られる名湯です。「三たび朝を迎えると元気になれる」といわれるその効能は、吸入することでも免疫力が高まるといわれるとされ、全国から湯治客が訪れます。三徳川沿いに広がる風情ある景観や、歴史を感じさせる「三朝橋」、無料で楽しめる「河原風呂」など、どこか懐かしい昭和の趣が残る温泉街の雰囲気も魅力です。
▼回答者コメント
「ラドン含有量が豊富な泉質が魅力だから」（40代男性／神奈川県）
「ラドンを含む温泉として健康にも良さそうなイメージがあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせそうだからです。川沿いの景色や自然環境も魅力的で、一人旅でも静かにリフレッシュできる点が惹かれました」（20代男性／福井県）
「放射能泉（ラジウム含有量）が非常に高く、『三たび朝を迎えると元気になる』という名の由来も有名。三朝川沿いの開放的な露天風呂は最高です」（50代男性／東京都）
1位：島根県／玉造温泉（106票）中国地方の頂点に輝いたのは、島根県松江市にある玉造温泉です。奈良時代に編纂（へんさん）された『出雲国風土記』にも登場する古湯で、「一度洗えば姿かたちが美しくなり、二度洗えば万病が治る」と記されるほど高い美肌効果で知られています。硫酸塩・塩化物泉の滑らかなお湯は、天然の化粧水のような使い心地。縁結びの聖地・出雲大社からもほど近く、美容と癒しを求める旅行者にとって憧れの温泉地です。
▼回答者コメント
「美容液とも呼ばれる美肌の湯に毎日のように使ってみたい」（40代女性／神奈川県）
「日本最古の美肌の湯らしいので入ってみたい」（50代女性／東京都）
「玉造温泉を選んだ理由は、 『美肌の湯』として名高い泉質の良さと、温泉街全体に漂う落ち着いた雰囲気が魅力だからです。弱アルカリ性のやわらかい湯は肌にしっとりとなじみ、入浴後にすべすべ感を実感できると評判です。温泉街には川沿いの遊歩道や足湯が整備されており、散策しながら温泉地の情緒を楽しめる点も魅力です。また、出雲大社や松江城など周辺観光地へのアクセスも良く、旅行全体の満足度が高い地域です。歴史ある温泉文化と観光の楽しさが両立しているため、ゆったり癒されながら旅を満喫できる温泉地として訪れてみたいと思いました」（40代女性／滋賀県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)