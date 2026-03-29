タレント、モデルの明日花キララ（37）が26日夜、Xを更新。自身の顔と、元AKB48のタレント福留光帆（22）の顔を並べたポストに対する一部の声に対し、“返答”した。

X上では一部ユーザーが26日、明日花の顔写真と福留の顔写真を左右に並べ、明日花のほうを「女性が好きな顔」とし、福留のほうを「男性が好きな顔」と書いたポストをした。明日花はこのポストを添付し、26日夜、「女だけど福留さんの顔好き」などと反応するなどした。

すると、この明日花と福留の顔写真を並べたポストに対し、ボクシング元日本スーパーライト級王者で実業家、YouTuberなどとして活動し、さまざまな事象に対しSNSなどで本音で意見を発している細川バレンタイン氏が「いつから、こう言う宇宙人顔が日本の綺麗のスタンダードになったんやろ？ 俺がメディアに出るインフルエンサーって言われる女や、インフルエンサー的キャバ嬢が嫌いなのは、彼女達の顔が好みじゃねーってのもあるんだよな」などと私見を投稿した。

明日花は、この細川氏のポストを添付。「宇宙人顔かゴリラ顔だったら宇宙人の方がまだマシ。ゴリラ顔で売れてる人見たことない」と返した。

その後、整形などを巡る論議に発展し細川も激しく言い返し、明日花もやり返すなど、29日朝ごろの時点では“論争”に発展している。