◇フィギュアスケート 世界選手権 最終日（２８日、プラハ）

男子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２１２・８７点、合計３０６・６７点でショートプログラム（ＳＰ）６位から逆転の銀メダルを獲得した。フリーの自己ベスを更新し「自分らしい演技ができた。メダル以上に、それが嬉しい」と喜びを語った。

フリー「トゥーランドット」は、７本のジャンプ全てを成功させ、演技構成点では３つの要素で１０点満点が見られた。２大会連続銀だったミラノ五輪では、ミスが出て雪辱を誓っていたフリー。「自分らしく滑って、心から満足して終えたい」と臨んだ今大会は、優勝こそマリニン（米国）に譲ったが、これまでの自分を超えるパフォーンマンスで今季を締めくくった。「本当にホッとしている」と安どした。

日本男子のエースとして臨んだ五輪シーズン。２大会連続で団体、個人のダブルメダルを獲得し、充実の１年を終えた。オフには４月の「スターズ・オン・アイス」を初め多忙だと言う。鍵山は「４月はスケート関係で忙しくなるが、それが終わったらスケートのことを考えず、スケート靴も持たずにどこかへ出かけて、完全にオフを取ってリラックスしたい」と語った。