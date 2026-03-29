今回は、付き合い始めて5年後、彼氏に復讐したエピソードを紹介します。

交際5年記念の日に…

「私の彼氏は浮気癖があり、半同棲中の彼氏の家に浮気相手を連れ込んだり、ホテルで会ったりしているようです。実は、浮気相手と一緒にいるところを何度か目撃したこともあります。

ただ彼氏のことが好きだったんで、これまで浮気は見て見ぬふりをしていました。でも、もう我慢の限界で……。

そこで私は、彼氏との交際5年の記念日に、彼氏に復讐することにしたんです。彼氏の家で楽しく食事をした後、彼氏の過去の浮気について、私が知っていることを全部話しました。『浮気がバレてないとでも思った？』と言うと、彼氏はいろいろ言い訳してきましたが、全部無視。土下座して謝罪され、『もう浮気しないから』と言ってきた彼氏を、振ってやりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 浮気癖のある男性の「もう浮気しないから」という言葉なんて、信じがたいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。