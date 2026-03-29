高値で取引されている「金」。タンスに眠っていた不要品が、数十万円になることも！無料で出張買取を行う、鑑定士に密着しました。

【写真を見る】｢過去にない！｣鑑定士も驚く異例の金高騰 出張買い取りでお宝発掘 不要品のメガネが…20万円に!? プロに聞く“メッキ”の見分け方

歴史的な高値が続く、金相場。30年前に1グラム1400円ほどだった金は、今年その20倍以上となる3万円を超えました。

意外なモノに高額査定が続出。金とメッキを簡単に見分ける方法もご紹介。読み終わる頃には、きっとタンスの中を探してみたくなるはず！





「過去にない！」鑑定士も驚く異例の金高騰

先月伺ったのは、愛知県愛西市のとあるお宅。（客）「最近テレビを見て、『金の相場がすごく上がっている』と聞いて、（家を）見てみたら金らしいものが、ちょこちょこと出てきた。少しはお金にしたい！」

今回依頼したのは、創業60年以上の買い取り専門店「ザ・ゴールド」の出張サービス。出張から査定まで完全無料。さらに、その場ですぐに現金買い取りを行う全国展開の買い取り専門店です。

（鑑定士 佐山明子さん）

「圧倒的に（買い取りの）依頼が増えている。1か月先まで予約が埋まっている。今は（相場が）1000円単位で動いている。過去にない！」



鑑定士も驚く、異例の金高騰。今回、お客さんが用意したのは…



（客）

「ほとんど頂いたものばかり。でも、年代も古くて最近は使えない」

追加の査定もOK！まさかの品物がお宝に!?

家に眠っていた、金のようなアイテムの数々。本物の貴金属は、どれだけあるでしょうか…



（鑑定士 佐山さん）

「こちらはプラチナ900、あとは18金、シルバー、メッキ」



（客）

「金色をしていれば金だと思っていた。温泉に行けるかどうかの瀬戸際」

（鑑定士 佐山さん）

「もし追加で『こんなのある』というものがあれば、出していただいても大丈夫」



鑑定士に促され、ダメもとで査定することにしたのは不要になったメガネ5本。ここに1つお宝が眠っていたんです！

（鑑定士 佐山さん）

「こちら③は刻印がない、残念。こちら⑤も違いますね。こちら④は、何か書いてあります！小さいので見づらいと思うんですけど、18金の刻印。こちらは金でお買い取りができます！」

想像を超える買取金額に大興奮！

メガネの金具の部分が「18金」。総重量22.7グラムから、レンズなど金以外の部分を差し引いた値段が…



（客）「まさか万にはいかないとは思う。数千円でしょ？どうせ」

（鑑定士 佐山さん）「こちらで…19万2600円」

（客）「えっ 19万！？1900円じゃなくて！？そんなになるんですか！？」



そして、この日出品したすべてを合わせると…



（鑑定士 佐山さん）「合計金額が43万円」

（客）

「こんなになっているんですか金って！？43万なら温泉に何回行けるか！とりあえず金色をしているものを見てもらうだけでも、驚きが待っているんじゃないかと。これからも“金の発見”に努めたい！」



予想外の臨時収入に、思わず不敵な笑みがこぼれました。

貴金属とメッキの見分け方は？

続いてやってきたのは、愛知県岩倉市。今回のお客さんが用意していたのは、実家から集めてきたという品々。



（客）

「実は『本当に金なのかな？』ぶっちゃけ自信はない」

「もし偽物だったら恥ずかしい」というのに対し、ここで鑑定士から簡単に貴金属を見分けるアイテムが！



（鑑定士 佐山さん）

「くっついちゃうとメッキだとすぐに分かる。金・プラチナ・シルバー関係は、磁石につかない！」



貴金属をかぎ分けるアイテムの正体は「磁石」！メッキの下には合金が使われていることが多く、そこにはほとんど鉄やニッケルなど、磁石にくっつく金属が使われているんだとか。つまり磁石に「つけばメッキ」「つかなければ貴金属」。

筆記用具にも金が!?

そして話は戻り、先ほどのお客さんのメガネのように、ここでも予想外の品に高額査定が！



「筆記用具」に金が使われていることが多々。ちなみに金には、ほとんどのモノに「○○K」の刻印があるので要チェック！

この万年筆はブランド品ということもあり…



（鑑定士 佐山さん）

「こちらが2万円の買い取り」

（客）

「これで2万円！？え…これだけでごはん行ける」

Q.実家ではどんな話を？

「『1万円いくといいね』って言うくらい。『それでごはんでも食べに行く？』みたいな話」

驚異の買取金額にパニック!!

親戚での食事代になれば御の字だという、控えめな期待でしたが…



（鑑定士 佐山さん）

「合計金額が67万6000円」



（客）

「えっ本当に！？すごいですね、そんなに？いく…の？どうしよう…ちょっと話が変わってきちゃう」

もはや焦り出すほどの高額買い取り。実家にものすごいサプライズができてしまいました。



（客）

「（家族を）驚かそうかな。でもちょっと抜いとくか（笑）」

CBCテレビ「チャント！」2026年3月19日放送より