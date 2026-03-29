フジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）の最終回が29日に放送され、19年の歴史に幕を閉じた。

番組のナレーションを19年間、務めてきた女優の小林聡美がゲストとして初出演。仲の良い女優の市川実日子、片桐はいりと最後のトークに花を咲かせた。

番組冒頭、小林の「今日の『ボクらの時代は』こちらの3人」といつものナレーションでスタート。片桐から「最終回ね。悲しいね」と話を振られた小林は「本当に」としみじみ。さらに、片桐から「何年やったんですか？」と聞かれると、小林は「19年」と回答した。

番組後半、市川が「19年続くって」と驚くと、小林も「まあ続けようと思って続けたわけじゃないから」とさらり。番組の裏話などを明かしつつ、最後は「それでは、今日も素晴らしい一日を！」といつものあいさつ。片桐や市川が「聞いたことある！」「生で聞いた！」と喜ぶ中、「19年間ありがとうございました」と笑顔でエンディングを迎えた。

「ボクらの時代」は2007年にスタート。各界の著名人3人を招くトーク番組として根強い人気を誇った。

小林は同番組のナレーションを19年にわたって担当。前週の予告で「ボクらの時代、来週はいよいよ最終回。私も出演します」と明かしていた。