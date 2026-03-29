2026年冬ドラマ「演技が光っていた主演女優」ランキング 第1位は松本穂香
続々と最終回を迎えている2026年1月期ドラマ。今回クランクイン！では「2026年1月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で主演を務める松本穂香だった。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月19日〜23日の5日間で「2026年1月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優までで、219名からの投票が集まった。
『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）は、Hey！ Say！ JUMP・伊野尾慧と松本がW主演を務めたラブストーリードラマだ。
主人公・辛島菜帆（松本）は、ゲームソフトメーカー「ダブルスターズ」に勤めるキャラクターデザイナー。
ある日、公園で無愛想なイケメン・晴流（伊野尾）とぶつかり、彼が着ているヴィンテージの服をコーヒーまみれにしてしまう。弁償するお金がない菜帆に晴流は、なぜか30回の手作り弁当でチャラにすると提案。こうして奇妙な契約で結ばれた2人。突拍子もない晴流の言動に菜帆はほんろうされながらも、昼休みの50分間だけ共に過ごす関係を重ねていく。
しかし、この時、菜帆はまだ知らない。晴流の正体が、憎きライバル会社のトップクリエイターであることを…。元夫婦の社長同士が私情込みでいがみ合っていることが原因で、もし男女交際が知られたら、どちらも即刻クビ？ 2人の間には、次々と障壁が出現する。
ちょっとズレた関係から始まる恋物語の虜になったファンからは「日曜日の夜に暖かくて楽しいドラマを観て月曜日からの仕事が頑張れました！特に穂香さんの瞳が輝いていました」「自然体で観ていて和みました」「表情の演技がたまらなく上手い いくつもの表情を見せてくれて、そのどれもが愛くるしい」といった声が集まっている。。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2026年3月19日〜23日の5日間で「2026年1月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優までで、219名からの投票が集まった。
主人公・辛島菜帆（松本）は、ゲームソフトメーカー「ダブルスターズ」に勤めるキャラクターデザイナー。
ある日、公園で無愛想なイケメン・晴流（伊野尾）とぶつかり、彼が着ているヴィンテージの服をコーヒーまみれにしてしまう。弁償するお金がない菜帆に晴流は、なぜか30回の手作り弁当でチャラにすると提案。こうして奇妙な契約で結ばれた2人。突拍子もない晴流の言動に菜帆はほんろうされながらも、昼休みの50分間だけ共に過ごす関係を重ねていく。
しかし、この時、菜帆はまだ知らない。晴流の正体が、憎きライバル会社のトップクリエイターであることを…。元夫婦の社長同士が私情込みでいがみ合っていることが原因で、もし男女交際が知られたら、どちらも即刻クビ？ 2人の間には、次々と障壁が出現する。
ちょっとズレた関係から始まる恋物語の虜になったファンからは「日曜日の夜に暖かくて楽しいドラマを観て月曜日からの仕事が頑張れました！特に穂香さんの瞳が輝いていました」「自然体で観ていて和みました」「表情の演技がたまらなく上手い いくつもの表情を見せてくれて、そのどれもが愛くるしい」といった声が集まっている。。