こんなのあったの！？【ニトリのN+】完売前に知っておきたい「バッグ & チャーム」

【ニトリ】が生んだアパレルブランド【N+（エヌプラス）】で実は狙い目なのが、バッグやチャームといったファッション小物。キレイめコーデの外し役としても使いやすいリュックや、遊び心のあるバッグ型のチャームは、大人世代のワードローブに馴染む上品さを備えているのが特徴です。自分のおしゃれ心をくすぐるバッグ & チャームを早速GETして、コーデのアップデートを図ってみて！

キレイめなディテールが大人コーデに馴染むリュック

【N+】「はっ水ナイロンリュック」\3,990（税込）

つや感のあるナイロン素材を使用し、スポーティーでありながらキレイめな印象も損ねないリュック。ゴールドカラーの金具も女性らしく、大人コーデの外し役として程よい存在感を発揮します。外側に3つのポケットがあしらわれているほか、内側にはノートPCを入れやすいクッション材入りの仕切りも装備。本体ははっ水性にも期待できるため、天候を気にせず使いやすいのも頼れるポイントです。

上品なワンポイントになる高見えショルダーケース

【N+】「レザー調携帯ショルダーケース」\1,990（税込）

シボ感のあるレザー調素材やゴールドカラーの金具によって、高見えを狙えるショルダーケース。クラス感のある風合いと落ち着いたカラーリングは、大人コーデのワンポイントとして品よく映えそうです。スマホを収めやすいメインポケットだけでなく、背面にはカードポケットやファスナーポケットも。必需品をスマートにまとめて、身軽にお出かけしてみて。

実用性にも期待できるハンドバッグ型チャーム

【N+】「スクエアバッグ型チャーム」\1,990（税込）

クラシカルなハンドバッグのような遊び心あふれるデザインに、おしゃれ心をくすぐられるチャーム。約幅7.5 × 高さ7 × マチ3.5cmというミニサイズでありながら、フラップ部分には金具を配した本格的なルックスが特徴です。内側にリップやイヤホンといった小物を入れやすく、付属のキーリングでバッグに引っ掛けられる実用性も◎

ころんとしたフォルムが愛らしいラウンド型も

【N+】「ラウンドバッグ型チャーム」\1,990（税込）

N+のバッグ型チャームには、ラウンドタイプの品揃えも。ころんと丸みを帯びたフォルムに、スカーフを思わせるストラップが愛らしいアクセントをプラスしています。こちらもサイズは約幅7.5 × 高さ6.5 × マチ3cmと小ぶりで、ハンドバッグに付けても好バランスの予感。ポケットの中に小さなお菓子を詰めて、ちょっとしたギフトとして活用するのもおすすめです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ