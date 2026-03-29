俳優の谷原章介が２９日、メインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）に生出演した。

この日スタートした同番組は、スペシャルキャスターをお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演した。

谷原はオープニングで「さぁ、いよいよ、新番組ＳＵＮＤＡＹブレイク．始まりますよ！伊藤さん、鈴木さん」と呼び掛けると、伊藤は「まだ、どっきりだと思っています」とボケをかましスタジオを和やかな笑いに包んでいた。

谷原は２７日に終了した同局系系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）でＭＣを務めていた。２７日の最終回で谷原は「『めざまし８』から朝の５年間、みなさんとお時間をご一緒できて本当に幸せでした。気が付けば人生の１／１０の時間になりまして、この５年間でテレビの番組というのは大きく変化をしました。ＳＮＳ、新聞、ラジオといろんなメディアがある中、まだまだテレビの意義というものはあると思っています。そしてテレビはもっともっと面白くできると信じております」と語っていた。