◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ダイヤモンドバックスはＷＢＣベネズエラ代表で決勝の米国戦での先発したロドリゲスが先発。世界一となった左腕から開幕３戦目で今季初アーチに期待がかかる。

試合前練習では大谷と佐々木朗希投手（２４）がブルペン入り。朗希は３８球を投げ込んだ。朗希は３０日（同３１日）、大谷は３１日（同４月１日）のともに本拠地・ガーディアンズ戦で今季初登板初先発する。

朗希はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場せずにドジャースキャンプで調整に専念。オープン戦では制球力に課題を残して防御率１５・５８と苦しんだ部分もあるが、２年連続で開幕ローテの座をつかんだ。

ＷＢＣで打者に専念した大谷は、投手調整を本格化させたのは大会後だったが、オープン戦２試合目の登板だった２４日（同２５日）の本拠地・エンゼルス戦では５回途中４安打３失点で、１２個のアウトのうち１１個を三振で奪う力投を見せた。開幕からローテ入りするのは２３年以来３年ぶり。打者としては開幕戦からすでに出場しており、二刀流の本領を発揮する今季初登板となる。