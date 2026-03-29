塩貝健人が「完璧」とアシストシーンを振り返った

日本代表は現地時間3月28日、グラスゴーで行われた国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1−0で勝利した。

この試合では、日本代表に初招集されたFW塩貝健人が途中出場でA代表デビューを果たすと、いきなり決勝点をアシストする活躍を見せた。

0−0で迎えた後半32分にピッチへ送り出された塩貝は、ぶっつけ本番で試された3−1−4−2の攻撃的布陣の中で求められた役割を果たす。同39分、左サイドでボールを受けたMF三笘薫を、長い距離を走ったDF鈴木淳之介が追い越してパスを受けると、塩貝はエリア内でパスを受けられる位置へ入った。DFを引きつけながら回転するようにワンタッチでボールを落とすと、そこに走り込んだMF伊東純也がゴールを決めた。

代表デビューを振り返った塩貝は、「狙ってました。マークの外し方は結構、完璧だったんじゃないかな」と自画自賛。「相手の前にいいように入れて、あとボールが前に来ていたら触るだけだったけど、後ろに来て、左足に来たんで、トラップして反転して落として、アシストがついたんで」と、鈴木のクロスに対し、咄嗟にシュートからパスへ切り替えたことを明かした。

背後から走り込む伊東についても「見えていました」と、存在を把握したうえでのアシストだったことを明かした塩貝は、「ゴールにはならなかったんですけど、結果は残せたので」と、代表デビュー戦でアシストを記録できたことに手応えを口にした。

26日に21歳になったばかりの塩貝は、今シーズン前半戦にオランダ1部NECナイメヘンでスーパーサブとして12試合7ゴールを記録し、冬の移籍市場でドイツ1部ボルフスブルクへ完全移籍した。ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表にとっても、交代の切り札が欲しい中で、しっかりと結果を残した。

決勝弾をアシストしたが、「長いプレータイムをくれたら、もっと点を取れたと思うけれど、与えられている時間が少なかったので」と満足していない様子を見せた塩貝。それでも、「でも、代表に限った話で言ったら、妥当な時間配分だった。実績が少ないなかで呼んでくれて、今日もFWを代えた枚数が多かったなかで15分くらいくれて、貢献できて良かった」と、自身を代表に招集し、起用した森保一監督に感謝した。

自身のデビュー戦を「これから長い間、日本代表でプレーしたいと思っているし、それの始まりかなと思ってプレーしました。今日は点を取れなかったですけど、チャンスが来ると思う」と振り返り、得点を挙げられなかった悔しさをにじませた塩貝。それでも「次はイングランド戦で、今日の試合よりはるかにクオリティーのある選手たちがいっぱいいると思う。そういう中で結果を残したい」と、日本代表初ゴールへ強い意欲を見せた。（FOOTBALL ZONE編集部）