桜も見ごろを迎え、陰から陽へと移り変わるこの季節。つらい花粉症やイライラなどの不調を抱える人は多い。冬に溜まった毒を出し、巡りをよくする食材とは？ 究極の春バテ解消レシピを漢方のエキスパートが直伝！

【薬膳マンガ】『しあわせは食べて寝て待て』1話を読む

漢方薬の役割

花粉症にイライラ、だるさ……春先に陥りがちな体調不良、いわゆる“春バテ”に悩む人はじつに多い。

「漢方では春バテは“陰”の季節である冬から“陽”の季節の春へと移り変わる際の不調といえます。東の方から春のあたたかい風が吹いて来て上半身に熱が集まり、気が高ぶったような状態になるため、自律神経が乱れてイライラしたり、アレルギー反応も起きやすくなるのです」

物事が動き出す春には、冬の間に体にたまった老廃物や汚れが“毒”として一気に噴き出し、ニキビや湿疹として現れることも。

「たとえるなら、長いこと車庫に置きっぱなしにしておいた車と同じ。古くなったエンジンオイルで車をいきなり走らせれば、故障の原因になりますよね？ この時季、漢方では“解毒”が重視されます。車のオイルを定期交換するように、体からも古くなった老廃物を排出させましょう」

こう語るのは、NHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』（水凪トリ原作）で薬膳考証を担当した薬日本堂漢方スクール講師の鈴木養平氏（57）。薬剤師として30年以上の経験を持ち、日本漢方養生学協会理事長でもある漢方の専門家が、“春バテ”に克つ薬膳レシピを伝授する。



鈴木養平氏

漢方とは、古代中国医学をベースに、日本の気候や風土に合わせて独自に発展してきた伝統医療を指す。

江戸時代にベストセラーとなった健康のバイブル『養生訓』には、「自分の健康を自分でつくれば、健やかに歳を重ね、天寿を全うできる」と記されている。

「養生とは、日々の生活の中で私たちが生まれながらに持っている生命力＝自然治癒力を高めていくこと。『一に養生、二に漢方』の考えで、日々の心の持ち方や食事、運動、睡眠や休息を整えることを第一に、それでも足りない場合に漢方薬で補います」

食材の効能を理解し、体質や体調に合った食材を選ぶことが大切

養生の中でも食養生が、いわゆる薬膳だ。「漢方薬を食べるの？」と思う人もいるかもしれないが、そう難しく考える必要はない。

「『医食同源』という言葉があるように、本来、薬と食べ物に垣根はありません。食べ物にも様々な働きがあるので、季節や症状、体質にマッチした食材を摂ることを心がければいいのです」

大切なのは、食材の効能を理解し、体質や体調に合った食材を選ぶこと。これだけで、普段の料理が手軽に薬膳になる。

続いて、薬膳の基本的なポイントをおさえよう。まず人間の体をつくる「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」という三つの要素だ。気は、体を動かす生命エネルギーのことで三要素の中心。体を温めたり、ウイルスから体を守ったりする働きがある。血は、西洋医学の血液と似ていて全身に栄養を巡らせる。水は、リンパ液や汗など血液以外の体液を指し、身体を潤したり、老廃物を体の外へ出す。

「三要素が全身をスムーズに巡ることで体調が整い、健康に過ごせます」

気血水とともに重要なのが、漢方の根本にある古代中国の哲学「陰(いん)陽(よう)五(ご)行(ぎょう)説(せつ)」だ。万物すべての現象を五つに分類して考え、人の体を「肝(かん)」・「心(しん)」・「脾(ひ)」・「肺(はい)」・「腎(じん)」と五つの機能＝五(ご)臓(ぞう)で捉える。全てが調和して働いている状態が健康であり、五臓のバランスが崩れた状態が続くと、体調不良や疾患につながる。季節ごとに影響を受けやすい五臓が決まっており、春は肝の季節、冬は腎の季節とされる。ただし、季節は次第に移り変わるため、春には肝と腎の両方をケアすることがポイントだ。

肝、腎に加えて、忘れてはいけないのが、冒頭で触れた春の解毒だ。

「寒さから身を守る冬は、老廃物や脂肪、水分などを体に溜め込み、代謝不良に陥りがちです。代謝が活発化する春にかけて、暴飲暴食を控え、お通じを整えるなど、巡りをよくすることを意識して解毒作用のある食材を選びましょう」

肝・腎・解毒の3点を踏まえ、春の薬膳で取り入れたい食材を紹介しよう。

《この続きでは、●ふきのとう、筍……旬の山菜で解毒する、●透明鼻水に生姜、ねぎ、シソ 玉蓮参スープで花粉症撃退など具体的なレシピもあわせて紹介している。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）