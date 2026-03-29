3月27日に開幕する日本プロ野球。昨季、パ・リーグ最下位のロッテは21日、サブロー監督（49）がドラフト2位ルーキーの毛利海(かい)大(と)投手（22、明治大）を開幕投手に指名した。

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ロッテで新人が開幕投手を務めるのは、前身の毎日オリオンズ時代の1950年以来、76年ぶりのことだ。



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WBCで活躍も…種市は疲労困憊

そもそも開幕投手の筆頭候補は、WBCで名を上げた種市篤暉投手（27）だった。球団関係者が語る。

「種市は侍ジャパンでの酷使がたたって疲労困憊です。1次リーグでは韓国、オーストラリア戦に2日連続で登板しましたが、実は種市が2日連続で投げたのはプロ入り後初めて。慣れない連投で体力を消耗し、米マイアミ行きの飛行機内で発熱したといいます。

さらに準々決勝のベネズエラ戦では回跨ぎもさせられた。帰国後も疲労と時差ボケが残っており、とても開幕を任せられる状態ではありませんでした」

その他の候補者も続々と脱落したという。

「DeNAから自由契約となり、複数球団による争奪戦の末に獲得したアンドレ・ジャクソン投手（29）は『家事の最中に右手人差し指をナイフで傷つけた』という理由で一時離脱。

昨季まで3年連続で開幕投手を務めた小島和哉投手（29）は調子が上がらず、オープン戦での防御率は10.38と散々で、早々に候補から消えました」（スポーツ紙デスク）

そんな中で急浮上したのが毛利だった。

「結果は気にせずに思い切り投げて」

「毛利は明治大4年時に春秋リーグ通算10勝無敗を記録した即戦力。ところがドラフトでは1巡目で名前が呼ばれず、ロッテが『彼が残っているなんて想定外』と飛びついて2位指名した“棚ぼた”ルーキーです。

本人は『背番号（13）の数は勝ちたい』と語り、新人王についても口にするなど野心的。しかし、オープン戦最後の登板となった20日の中日戦で、5回途中4失点。

本当ならビシッと抑えたところで華々しく開幕投手に指名と行きたかったが、格好が付かないので、発表は翌日にずらしたといいます」（同前）

消去法で開幕投手を指名することになったロッテ。サブロー監督は、

「数年後には（開幕投手を）やることになる。今やっておけばもっと大きくなれるという期待も込めて。結果は気にせずに思い切り投げてくれればいい」

と新人の背中を押すが、「いろいろ変更があった結果」と紆余曲折の末の決断だったことを認めている。

オープン戦は12球団中最下位に沈んだロッテ。“棚ぼた”で開幕投手の座を射止めた強運ルーキーが福を呼ぶのか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）