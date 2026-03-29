【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）

【映像】精巧過ぎる右足インサイドキック

サッカー日本代表のFW三笘薫が狙い澄ましたコントロールショットで敵地のスタジアムをどよめかせた。途中出場から違いを見せるアタッカーの躍動に、ファンたちも衝撃を受けた。

日本代表（FIFAランキング19位）は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表（同38位）と対戦し、84分に生まれたFW伊東純也のゴールで勝利した。

控え組が多くスタメンに名を連ねたことで、三笘はベンチスタートに。しかしゴールレスで迎えた後半の頭から左シャドーでピッチに立つと、得意のドリブルや守備を引き裂くスルーパスで存在感を見せる。

迎えた65分、日本代表が右CKを獲得する。キッカーのFW伊東純也が蹴り込んだボールは、そのまま流れてファーサイドでフリーになっていた三笘の元へ。高く弾んだボールを右足でコントロールすると、そこからワンステップ踏んで右足を振り抜く。ゴール右隅を狙った、わずかにカーブがかかったコントロールシュートは、ゴール手前で鋭く落ちる。GKアンガス・ガンの手が届かないコースだったが、僅かに枠を外してゴールとはならなかった。しかし敵地のサポーターたちからは大きなどよめきが起こっている。

NHKで解説を務めた林陵平氏は「インステップで振りがちですけど、うまくコントロールで、インサイド気味で巻いた形。綺麗なキック。惜しかったと思います」と三笘の技術を解説した。

日本代表のチャンスシーンにSNS上のファンも反応。「三笘やっぱえぐいわこいつ」「めちゃくちゃおしい」「クオリティたけえ」「レベチやん」「三笘の技術の高さを感じるシュート」と絶賛する声や「三笘なら決めて欲しかった」「こういうの決めてくれ！」「三笘あとは決めるだけや」「本物になるためにこれは決めたい」と期待の声も多くみられた。

約半年ぶりの日本代表での戦いで、45分間ながら存在感を見せた三笘。4月1日にウェンブリー・スタジアムで予定されているイングランド代表との一戦でも活躍への期待はさらに高まっている。

（ABEMA／サッカー日本代表）