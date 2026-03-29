2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

「使えねえ」は危険信号

2万人の働く人を見てきて、共通する相談のパターンがあります。

たとえば、「使えないやつが部長になっちゃって」というよくある相談。

ですがそもそも、さんざん持ち上げてその人を昇格させたのは他でもない、その会社です。特定の人の問題ではなく、職務要件や昇格の条件を整備していないという会社の問題なのです。

管理職の役割についての理解が不十分だから悲劇が起きる。ちゃんと整備しないと繰り返しますよと言っても、ほとんどの会社がやりません。

自分の子どもにも同じことができますか？ と尋ねたくなります。

これまでさんざん評価しておいて、ミスマッチがあったら「使えねえ」って、そんなひどいことないです。

「裸の王様」を仕立て上げる組織

コンサルに言われたことをそのまま鵜呑みにして、現場に導入しようとする役員。

現場のことをまったく見ていないのに、調子のいい人の噂話を都合よく信じ込んでいる上層部。

そんな相手に対して「間違っている」と感じても、意見を言うことがご法度とされる組織文化であれば、言えないのは当然です。

自動車大手、ダイハツ工業の不正事件のことは記憶に新しいことでしょう。

2023年に発覚した事件で、34年間にわたって試験結果の虚偽記載や試験データの改ざんなどの不正が行われていたことが明るみに出ました。

第三者委員会の調査では、「できて当たり前」「ミスが許されない」など組織風土の問題を指摘されています。「自分で考えろ」と、問題が起きても現場で抱え込んでしまう状況があったのです。

この、「こう見られたい」という思いで答えたものは正確ではないと言えます。

相手の立場につけ込み、裸の王様にしてやろうと思う人はごまんといます。でも、それに甘んじていれば、組織は良くなることはありません。

「扱いやすいだけ」の存在にならない

それは若い世代でも同じです。

「いい子」にしていたって報われるとは限らない。当たり障りなく、万人受けを狙っていれば安泰な時代はもう終わりました。

違和感をなかったことにされ、意思を奪われて「扱いやすいだけ」の存在に成り下がらないでほしいと思います。

プライベートな場面であれば、「合わない相手とは関わらない」「同じような価値観の人とだけ付き合う」ということも可能でしょう。ですが、会社だとそうはいきません。

つまり悲しいことに、組織で働いている以上、「合わない相手」を避けて過ごすことは不可能ということです。

だからこそ、違和感をなかったことにするのではなく、違和感を起点にした持ち味の組み合わせを提案したいのです。