「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「伸びる子」と「伸びない子」の違いはありますか？

――田丸さんは、ご自身の書き方講座でさまざまな子どもたちに教えていると思うのですが、その中で「伸びる子」と「伸びない子」の違いってあったりしますか？

「伸びやすい子」の特徴

田丸雅智氏（以下、田丸）：子どもに限らず大人でも同じなんですけど、僕は「素直さ」は大事な力のひとつだと思っています。

「伸びない子」という言い方はしたくないんですけど、「伸びやすい人」の特徴で言うと、やっぱり素直であること。

そして、まずはやってみる・飛び込むことですね。

――『小学生でもできる言語化』でも、以下のように「まずはやってみる」「とりあえずペンを持って書いてみる」ことの大切さに触れられていますよね。





「こんなのでいいのかな……」と不安になっても、書いたらダメなものなどありませんので大丈夫です。（中略） 「なんでもいいと言われたら迷ってしまう……」「10個も書けなさそう……」そんな方は、まずは気軽な気持ちで1つ目を書いてみるところからはじめてみましょう。「こんなのでいいのかな……」と不安になっても、書いたらダメなものなどありませんので大丈夫です。（中略）

何かを書いてみることで動きはじめるものもありますので、迷ったときは「まず書いてみる」ということを意識していただければと思います。 ――『小学生でもできる言語化』より ――『小学生でもできる言語化』より

意外と大切な「もうひとつ」の力

田丸：そして、もう1つ大事なことを挙げるなら、「決断力」です。

正確には「決断する勇気」というか、暫定でいいから結論を出す勇気ですね。

たとえば、AかBかCかDか、選択肢が多すぎて迷ってしまって、悩んでいるうちに何もできなくなる人がいる。

だから、まずは仮でもいいから1つ選ぶ。それでやってみて、違ったら修正すればいいし、合ってたら続ければいい。

この「一歩踏み込む勇気」が大事なんです。

――確かに、「自分で決められる」ってすごく大きな力ですよね。才能や環境よりも、「素直に受け取り、まずは決めて動く」という姿勢のほうが大切な気がします。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）