時間がない人ほどやっている「最悪の習慣」・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「時間がない」と感じることはありませんか？

「時間がない」と感じることはないだろうか？

例えば「仕事が忙しい」「家事に追われてばかり」など、色々あるかもしれない。

メニューを見て「すぐ決める人」と、「悩み続ける人」の差

私は友人とご飯を食べるたびに、毎回驚くことがある。

私はいつまでもメニューを見て「どっちにしよう？」と悩むのに、友人は席に着いた瞬間「これにする」と決めているのだ。

「デザートもあるらしいよ」「こんなセットあるの珍しいね」と言っても、「もう決めたからいい」と言う。

この差は一体何なのだろうか。

「優先順位」を明確にする

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こんなエピソードがある。

ハイライトをなかなか選べないときや、生活で何を優先すべきかを判断しにくいときは、次の方法で自分にとって大事なことを順位づけしてみよう。



これは仕事に限らない。「友人」「家族」「育児」「パートナー」などでもいいし、恋人募集中なら「デート」でもいい。趣味（「サッカー」「絵画」など）を書き出してもかまわない。

「仕事」のようにざっくりしたテーマでもいいし、「昇進」「アポロ宇宙計画」のように具体的なものでもいい。ほかに考えられるものとしては「健康」「お金」「自分磨き」など。



ただ「早急にやらなければいけないこと」ではなく、「自分にとっていちばん大事なこと」を挙げるのが重要だ。 ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

時間がないと思うのは、「自分がその日何を一番大事にするか」を決めていないからだ。

その日の優先順位を明確にすることが、「時間がない」という慌ただしさをとっぱらうことに繋がる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）