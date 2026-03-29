「人生初キャプテンで“やばい”」前田大然が焦り…遠藤航に即連絡の舞台裏【日本代表／現地発】
「さすがに人生初なんで、やばいなと」
スコットランド戦（現地３月28日。日本が１−０で勝利）をそう振り返ったのは前田大然。今回チームキャプテンの堂安律がベンチスタートという都合もあり、スコットランドのセルティックで活躍するスピードスターが大役を任されたが、「コイントスのやり方も知らないほど」で焦ったそうだ。
“キャプテン”を告げられたのは試合当日のランチを終えた後、森保一監督にそう告げられると、前田は「さすがに人生初なんで、やばいなと。すかさず、（遠藤）航くんに連絡しました」。
せっかくの準備も、コイントスで負けてしまった。
「前半日差しがあったのでチームメイトから陣地を変更してほしいと言われましたが、相手が陣地を取ったので何もできませんでした。初めてで戸惑ったとはいえ、良い経験になりました」
試合前はキャプテンの役割について気になっていた前田も、試合中は自分のプレーに集中。変な気負いはなかった。ゲーム後に広がったのは感謝の気持ちだ。
「僕がここまでやってきて、この姿を見れるなんて誰も想像していなかったと思います。今まで支えてくれたいろんな方に感謝の気持ちを持ってプレーできたので、よかったです」
キャプテン任命の裏話、そして遠藤に即連絡の舞台裏。前田の人柄を覗けるエピソードだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
スコットランド戦（現地３月28日。日本が１−０で勝利）をそう振り返ったのは前田大然。今回チームキャプテンの堂安律がベンチスタートという都合もあり、スコットランドのセルティックで活躍するスピードスターが大役を任されたが、「コイントスのやり方も知らないほど」で焦ったそうだ。
“キャプテン”を告げられたのは試合当日のランチを終えた後、森保一監督にそう告げられると、前田は「さすがに人生初なんで、やばいなと。すかさず、（遠藤）航くんに連絡しました」。
「前半日差しがあったのでチームメイトから陣地を変更してほしいと言われましたが、相手が陣地を取ったので何もできませんでした。初めてで戸惑ったとはいえ、良い経験になりました」
試合前はキャプテンの役割について気になっていた前田も、試合中は自分のプレーに集中。変な気負いはなかった。ゲーム後に広がったのは感謝の気持ちだ。
「僕がここまでやってきて、この姿を見れるなんて誰も想像していなかったと思います。今まで支えてくれたいろんな方に感謝の気持ちを持ってプレーできたので、よかったです」
キャプテン任命の裏話、そして遠藤に即連絡の舞台裏。前田の人柄を覗けるエピソードだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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