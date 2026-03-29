「選抜BIG3」の誤算 スカウト陣の本音は？ 1回戦敗退にまさかの負傷
横浜高の織田は、打線の援護に恵まれなかった(C)産経新聞社
一寸先は闇。超高校級の高校球児たちにとって、開催中の選抜高校野球大会は今後への試練となりました。
スポーツメディアから「選抜BIG3」と呼ばれ、ドラフト上位候補として今大会の「主役」となるはずの3選手が、1回戦でグラウンドから「姿を消す」異例の事態となったのです。
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昨夏の甲子園では2年生ながら優勝投手に輝いた沖縄尚学高校の最速150キロ左腕・末吉良丞は、開幕カードの帝京高校戦に先発も、7回2/3を投げて5安打4失点（自責0）。9三振を奪いながらもチームは3−4で敗れ、夏春連覇の夢は破れました。
2年生ながら昨春の選抜大会優勝に貢献した横浜高校の最速154キロ右腕・織田翔希も、初戦の神村学園高校戦に先発しましたが、7回2/3を投げて7安打2失点。打線の援護に恵まれず、チームは0−2で6安打完封負け。早すぎる春の終わりとなったのです。
山梨学院高校の「投打二刀流」「ネクスト大谷」と名高い菰田陽生は、初戦の長崎日大高校戦に「二番・一塁」でスタメン出場し、初回の初球カーブを左越えに運ぶ一発でスカウト陣の度肝を抜きましたが、その後の一塁の守備で打者走者と交錯。チームは5−3で勝利しましたが、大会本部は「左手首付近の骨折」と診断されたことを発表し、今大会の出場は厳しい状態に。チームは準々決勝で敗れ、大会を去りました。
3人は一見、「評価を下げた」大会に見えますが、ネット裏に陣取ったスカウトの本音は少し、異なるようです。
あるセ・リーグのスカウトはこう言います。
「末吉君と織田君に関して言えば、我々は1大会の1試合で勝った、負けたという評価はしていません。二人のことは下級生の頃からよく見ているし、今後も夏に向けてどんな投球をしていくのか、継続して見ていくことになります。高校生を獲得する際には、まずは3年後の成長した姿をイメージして、プロでやれるかどうかを判断します。現時点で、彼らが上位候補であることは、どの球団も変わらないでしょう」
菰田についてはどうでしょうか。あるパ・リーグのスカウトは、苦しい胸中を口にします。
「あのホームランで、菰田君が長距離砲として只者ではないことは、改めて証明されました。打者か投手かはスカウトの好みが分かれるところ。ともにハイレベルですから。投手として評価していた球団は今後、判断する機会がなくなるのが、悩みどころです。素材としては一級品ですし、それでも上位でほしい球団はあると思います。まずは完治を目指して焦らず過ごしていただきたいですね。これほどのスケール感がある選手は、そうそうに出ないですから」
最後の夏。三人は再び聖地のグラウンドに立つことができるのか。
課題を乗り越え、たくましくなった姿を見たいものです。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]