「権力」、「血」、そして「葛藤」…華麗なる”オットー一族”の「光」と「影」が露わになった「ケルン宮廷会議」の真相

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第61回

『帰ってきた「皇帝」の堂々たる行軍…全てを手に入れたオットーの「大公領通過」が示す“絶対的権威”』より続く。

ケルン宮廷会議

そんなオットーは965年の5月末に、ケルンで宮廷会議を開く。その際、オットーの一族が一堂に会することになった。

オットーと妃のアーデルハイト、オットーの母マティルデ、息子のオットー2世と娘のマティルデ、弟ハインリヒの寡婦ユーディトとその息子のハインリヒ喧嘩公、妹の前西フランク王妃ゲルベルガと2人の息子の西フランク王ロテールとシャルル、末弟のケルン大司教ブルーノが集まった。

ただし、オットーの2番目の妹であるユーグ大公の寡婦ハトヴィヒは出席を見合わせた。彼女の2人の息子でカペー朝の始祖ユーグ・カペーとその弟のウード・アンリは西フランク王ロテールと争っていたからである。ちなみにこの3人はいずれもオットーの甥にあたる。そしてオットーの長庶子であるマインツ大司教ヴィルヘルムも現れなかった。その理由については説が2つある。

ヴィルヘルム不在に関する二つの説

一つは、この頃になるとヴィルヘルムは父のマクデブルク計画に賛成するようになり、今なお頑強に否定し続けるハルバーシュタット司教ベルンハルトの説得にあたっていた、という説。

今一つはこうだ。ヴィルヘルムはオットーが17歳の時に捕虜となったスラブ族の君侯の娘に産ませた庶子である。オットーがスラブ語を比較的自由に操ることができたのは彼女のおかげであるといわれている。ともあれ、ヴィルヘルムにはスラブの血が入っている。自由を欲するスラブ族の心境がよく理解できる。スラブを人でなし、悪魔の手先とみなし、マクデブルクを拠点に力ずくで宣教を進めようとする父のやり方が気に食わない。父のマクデブルク計画に理解を示すようになったが、もろ手を挙げて賛成しているわけではない。そんなわけで家族集会も居心地が悪い。

果たしてどうなのか。おそらく両説相混じった複雑な心境でヴィルヘルムは集会参加を見合わせたのだろう。

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