【校閲クイズ】「彼はプロジェクトリーターとして現場で手際よく采配を奮っている」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「彼はプロジェクトリーターとして現場で手際よく采配を奮っている」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

采配を奮う、いかにも獅子奮迅の働きを表すようですが、采配は主に戦場で大将が指示を出すために用いた用具ですので、「采配を振るう」が本来の表現となります。そしてこっそりと「リーター」との誤記があります。文字を形として見ることで気づきたいところですね。

× 「彼はプロジェクトリーターとして現場で手際よく采配を奮っている」

〇 「彼はプロジェクトリーダーとして現場で手際よく采配を振るっている」

【校閲クイズ】「自道な努力の甲斐があって高評価の口込みが広がり、顧客が増えた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？