夕飯ができたと呼んでも子どもがすぐに来ない…困った母が考えた「やる気スイッチを入れる方法」

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

「ごはんできたよー！」と呼んでもテレビやゲームに夢中で食卓になかなか来ない子どもたち。そんな経験をしたことのあるママパパは多いのではないでしょうか？ はなゆいさんもその一人で、「さっきはお腹すいたって言ってたのに」「温かいうちに食べてほしいのに」と思いながら何度も声をかける日も多々。呼んだらすぐに来てもらうためにはどうしたらいいのか？ 今回は、その対策について教えていただきました。

「お腹すいたー」って言ってたのに……

ご飯の時間、子どもたちはスムーズに食卓に来てくれますか？

うちは……全然です！（笑）

「あとちょっと！」

「今いいところ！」

「まだお腹すいてない！」

さっきまで「お腹すいたー！」って言ってたよね？ってツッコミたくなる、あの現象は一体なんなんだ……。

・何回呼んでも来ない

・テーブルについたと思ったら秒で立つ

・一口食べてまた遊びに戻る

といったことも子どもたちはよくしませんか？

SNSを見ていると、「うちはご飯タイムが戦場です」という声もちらほらあって、子どものやる気スイッチって、どこにあるのでしょうか。

先日、我が家でもまさにその状況でした。作ったご飯は冷めていくのに、子どもたちは遊びに夢中。食事する気配は全くなし。

どうしようかなと思っていたときに、ふと目に入ったのが、息子のおーちゃんが作った数字の多すぎるお金。その瞬間、ひらめきました。

「よし……今日からご飯を有料にしてみよう！」

ということで、突然オープンした「ママレストラン」。

「いらっしゃいませ〜本日特価300円でーす」と言ってみると、その声にピクッと反応する子どもたち。

「え、くる？」「のっかってくれる？」「まさか本当に？」

子どもだましのつもりが、まさかの展開になったエピソードをお伝えします。

同じ悩みを抱えるママから共感の声がたくさん

この方法、正直かなり「子どもだまし」です（笑）。

でも、このお話をSNSに投稿したらまさかのバズりで合計6万いいね以上いただきました。

「真似します！」

「もっと早く知りたかった！」

「うちもお店屋さんごっこにすると食べます！」

など、コメント欄は共感の嵐でした。みなさん、同じことで悩んでいるんだなと思って。

「どうやって子どもにやる気を出してもらうか」

今回わかったことは、子どもは「義務」には弱いけど、「遊び」には最強ってこと。

300円のご飯。

PayPay払い。

「今日は特別価格ですよ」の一言。

それだけで、いつものご飯がイベントになります。

完璧な育児なんてない。でも、ちょっと笑える工夫はある。

今日もどこかで、怪しいレストランが開店しているかもしれません。

もし、お子さんのご飯問題に悩んでいたら、一度「値札」をつけてみませんか？ 意外とノってくれますよ（笑）。

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