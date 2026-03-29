ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイシーマクラシックは、カランダガン（セ5・仏・F.グラファール）が直線一気の差し切りで勝利。昨年2着の雪辱を果たし、G1・5連勝を達成した。

レースはウエストウインドブローズが主導する流れの中、戦術的な展開に。直線でカランダガンは王者らしい末脚を発揮し、ゴール前で差し切り勝ちを収めた。

同馬を管理するフランシス＝アンリ・グラファール調教師は、安堵とともに絶対的な評価を口にした。

【ドバイシーマクラシック】バルザローナ「信じることが大事」カランダガン圧巻差し切りを語る

ドバイシーマクラシック・カランダガンとM.バルザローナ騎手 (C)Dubai Racing Club

「本物のチャンピオン」

F.グラファール調教師

「ほっとしています。本当に素晴らしいチャンピオンです。このような馬を預かれることをとても幸運に思います。今日は戦術的なレースで少し心配もありましたが、直線でリズムを掴んだ時は圧巻でした。これでG1・5連勝。彼は世界最高の競走馬であり、その評価にふさわしい存在です。プレッシャーもありましたが、今後のシーズンもこの馬とともに戦っていきます。決して期待を裏切らない、本物のチャンピオンです」

【全着順】

1着 カランダガン

2着 ウエストウインドブローズ

3着 ジアヴェロット

4着 ロイヤルパワー

5着 エシカルダイアモンド

6着 バイザブック