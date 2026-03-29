アナウンサーで2児の母・青木裕子が実感する、「音読」で変わる学びの質

2人のお子さんの小学校受験を経験したフリーアナウンサーの青木裕子さんによる、日々の「子どもとの学び」を提案する連載「子育て歳時記」。青木さんが子育てをするなかで、お子さんのために徹底的にリサーチをし、親子で一緒に体験した「学び」の数々を毎月シェアしています。

小学校受験では、季節ごとの“植物”や“行事”、生活力について問われるような試験が行われます。365日さまざまなところにある「学び」のチャンスですが、慌ただしく暮らしていると意外と忘れてしまいがちです。今回は、子どもの宿題の定番「音読」について。ただ読むだけでなく、より豊かな学びにつながるヒントを考えます。

そして、この連載に書きおろしマンガなども加えてを改編し、まとめた書籍『3歳からの子育て歳時記』も絶賛発売中です。青木さんが実践してきた「体験」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、情報満載の一冊となっています。日々のお出かけや、休みの日の参考にもなるのでぜひご覧ください。

学びが深くなる「音読」の仕方

小学生の宿題の定番と言えば、〈音読〉です。幼い子が、やっと読めるようになったひらがなを一生懸命に読む姿はとてもかわいいですよね。また、勉強としてではなく、未就学児が、お気に入りの絵本をめくりながらお話を聞かせてくれるのも、広い意味では〈音読〉なのかなと思います。読んでいるのか暗唱しているのか、我が家の長男も、見よう見まねで次男に一生懸命読み聞かせをしていたなあ……。微笑ましい姿が今でも思い出されます。

私は、アナウンサーという職業柄、〈書かれたものを声に出して読む〉機会が多くあります。そして、その〈書かれたことを声に出して読む〉という一見単純なことが、とても奥深く難しいことだと感じています。それは、単に“噛まずに読む”のが難しいということではありません。早口言葉のように読みにくい文章を一文字も間違えずスラスラと読めたら確かにカッコいいですが、音読で重要なのはそうした技術だけではないと考えています。

仕事としての読むことの奥深さについては私などが語れることではありませんので控えますが、息子たちの音読の際に、私が伝えているのは、「意味を考えて読んでみて」ということです。黙読では理解できていたつもりでも、声に出してみると「あれ？ なんだかおかしいぞ」ということがあります。逆に、黙読では意味がつかめなかったものが、声に出してみたら「そういうことか！」と腑に落ちることもあります。

〈音読〉というのは書かれた文字列を声に出すというだけの作業ではないのです。文節や言葉の区切り、あるいはイントネーションによって文章の意味は変わります。だからこそ、その文章の意味を本当に理解して、ふさわしい表現を採用する必要があります。文字を追いながら同時に考え、把握し、組み立てて声に出す。これはなかなか高度なことだと思います。だからこそ私は、息子たちに〈音読〉をしっかりやってほしいと伝えています。

特に最近は、年度末で、授業参観や発表会などで子どもたちが発表する機会が多くありました。そういう場で、子どもたちの様子を見るにつけ、滑舌などは置いておいて（人前で話すコツを知りたいという方の中には、この点を気にする方も多いと思うのですが）、意味を理解して声に出す体験を積むことが大切だなあと改めて感じたのです。

とはいえ、どんなことでも、“ちゃんとやらなければいけないこと”になった途端、楽しさは薄れていくもの。宿題としての〈音読〉は学年が上がるごとに分量も増え、読む側も聞く側もだんだんと負担に感じてしまいがちです。「かわいいねえ」と言える幼少期から、少しだけ意識して体験の一つとして〈音読〉を取り入れていくことで、その後の学びにつなげていく――そんな取り組み方をお勧めしたいなあと思います。ぜひ、親子で楽しみながら取り組んでみてくださいね。

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