太ももの98％があらわに…日本人K-POPアイドル、極ミニ丈で魅せる“生美脚”にクギ付け「えぐぅ」

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、圧倒的なプロポーションで魅了した。

ツキは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】太ももの98％があらわに…ツキの“生美脚”

公開された写真には、「PRADA BEAUTY（プラダビューティ）」のポップアップイベントに訪れたツキの姿が収められている。

ツキはこの日、ブラックのシャツに同色のショートパンツを合わせ、ライトグリーンのジャケットを羽織った都会的なスタイリングで会場に登場。ミニ丈のボトムスからスラリと伸びる脚線美が見る者の視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは、「美しすぎる…」「えぐぅ」「何頭身?!」「めっちゃかわいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは3月25日にYouTubeチャンネル『PBLive』で公開された動画にて、日本の有名アーティストm-floのヒット曲『come again』のカバーを披露し、話題を集めている。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。