宝くじで「48億円」当選した男が「わずか20ヵ月後」に死を選んだ…私たちを狂わせる「お金と感情」の罠

お金持ちになれる人、なれない人。お金があっても心が貧しい人、お金がなくても心が豊かな人……。この違いはどこにあるのか？ 「宝地図」関連など数々のベストセラーで知られ、最近では『金持ちになれるかどうかは、感情が9割』を上梓した望月俊孝氏が、宝くじに当選して48億円もの大金を手に入れたにもかかわらず、20か月後に自殺してしまった人物の事例を紹介する。

もし一瞬にして100万円を失ったら？

お金ほど、私たちの感情を激しく揺さぶるものはありません。

想像してみてください。

あなたが投資やギャンブルで一瞬にして100万円を失ったら、どんな気分になるでしょうか？ 億万長者でもない限り、平静でいられる人はいないでしょう。

逆に、あなたが突然100万円の臨時収入を手にしたら……天にも昇る気分になることでしょう。それは生涯忘れられない記憶となり、人生で起こったことすべてに感謝したくなるのではないでしょうか？

お金は、「感情」と強く結びついています。

「お金はとても大切なもの。だから、冷静に合理的に理性的に関わることが重要」

そんなことはわかっていても、ときには、CMやインターネット、バーゲンセールなどで衝動買いをしてしまうことはありませんか？ あとからなんて馬鹿な使い方をしたのだろう……と思ったことは？

逆に、お金がないばかりに素晴らしいチャンスをみすみす逃してしまったり、心からやりたいことなのに諦めてしまったりしたことはありませんか？

お金持ちになれるかは「感情」で決まる

いったんお金のことになると、どんな理性的な人でも感情に振り回されてコントロールを失い、まるで「感情のジェットコースター」に乗り込んだようになってしまうこともあります。

アメリカのファイナンシャル心理学の第一人者、リック・カーラー氏は言います。

「お金に関する意思決定は90％、感情的に行われている」

お金と感情が結びついている確率は非常に高く、しかも、「お金に対する感情の乗り具合（度合い）」や「感情の種類」によって、お金持ちになるのを加速することもあれば、お金持ちになるのを妨げる要因になることもあります。

そして、お金持ちになれないばかりか、ときには大金を失う原因にも……。

「本当にそうなの？」「信じられない！」と感じるかもしれません。

そんなあなたのために、次のエピソードをご紹介しましょう。

高額当選者がみずから死を選んだ理由

1997年、ビリー・ボブ・ハレル・ジュニアは幸福の絶頂にいました。テキサス州の宝くじで、高額当せんを果たしたのです。

その額はなんと3100万ドル（約48億円）！

破産寸前だったビリーは、これで人生大逆転。それまで苦労をかけた家族を豪華ハワイ旅行に連れていき、親類たちには家や車を買い与えました。

また、貧困者に七面鳥を配るボランティアも行いました。

と、ここまでの話からすると、彼は“生き金”を使っていたように見えますよね。

しかし、こうした彼の気前のよさは、貪欲な人々の格好のターゲットになってしまい、自宅には寄付の電話が鳴り続けました。そんな状況に業を煮やしたビリーは、高額当せん者向けの資産運用会社と契約をします。

ようやく平穏な生活を取り戻せるかと思いきや――締結した契約に不備があり、せっかく手にした巨額の財産を失ってしまいました。

そんなビリーを妻は見捨てて、家出します。

そして、当せんからわずか20ヶ月後。ビリーは、拳銃で自殺を選びました。

ビリーの例は、決して珍しい話ではありません。

宝くじに当せんした人や、遺産などで突然、大金が転がり込んできた人の悲劇は無数にあるのです。

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