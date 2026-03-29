賞金総額は史上最高の48億9550万円に達し、国内女子ゴルフツアーは実力者揃いのビッグトーナメントに進化。熱戦を繰り広げる注目選手たちを紹介しよう。

【写真】3年目の若手最有力候補・菅楓華ほか、遅咲きの星・金澤志奈など国内女子ゴルフツアー注目選手

賞金規模が拡大する「パットイズマネー」

年間女王争いに真っ先に名乗りを上げたのは佐久間朱莉だ。不動裕理以来23年ぶりの開幕戦の前年女王Vを果たした佐久間にとって、2年連続女王がかかる今季への思い入れは一際強い。

「佐久間プロは昨年12月に亡くなったジャンボ尾崎の愛弟子。ジャンボアカデミーの1期生として中学3年から指導を受けている。年間女王の挨拶に行った時に『メジャーは獲ってないのか？』と言われたのが最後。それをジャンボの遺言と受け止めて1年間戦うのだという」（ゴルフ記者）

国内大会は賞金規模が拡大してビッグトーナメント化する、まさに「パットイズマネー」の状況だ。昨年はトップの佐久間の獲得賞金が2億2728万円で、7位までが1億円を突破した。

昨季プロ2年目で年間4位の菅楓華は、19歳にして1億640万円を獲得。その勢いのままに、台湾で開催の今季第2戦でツアー2勝目をあげた。

佐久間の最も有力な対抗馬となるのが、神谷そらと河本結だ。プロゴルファーの沼沢聖一氏が語る。

「平均飛距離1位（261.92ヤード）の神谷は長身から放つドライバーが武器。平均パット数も2位とグリーン上でも上手さが目立つが、その神谷の上をいくのが平均パット数1位の河本です。女子プロはグリーン上で勝負ができなければ安定した成績は残せません」（以下、「 」内のコメントは沼沢氏）

昨季の平均パット数上位の鈴木愛（3位）、菅楓華（6位）、荒木優奈（7位）、金澤志奈（8位）らも無視できない。

手首の怪我で昨年7月から長期離脱していた小祝さくらは、223日ぶりに復帰。開幕戦は12位タイと復活の兆しが見える。

昨季の開幕直前にトリプルボギー不倫が発覚した川崎春花は、予選落ちを繰り返してシード落ちの憂き目に遭ったが、QT15位でツアー出場権を奪取した。開幕戦は3日目まで3位と健闘している。

1年目から活躍するパターンも増加、期待の若手たち

今季ブレイクが期待されるプレイヤーも多い。2年目の都玲華を筆頭に、若手も虎視眈々と初優勝を見据える。

「昨季は36戦中、初優勝が12人も生まれた。これはメルセデスポイントの上位5位のうち4人が米ツアーに参戦し、4位の小祝が離脱したことが要因です。ベテランの復活優勝も目立ったが、チャンスに頑張ったのが3年目までの若手プロでした。

新人プロが1年目から活躍するパターンも増えている。昨秋のプロテスト合格者22人のうち9人がQT上位となりレギュラーツアーデビューする新顔にも注目です」

現役女子高生ながらプロテストを1位タイ合格した伊藤愛華は、明治安田生命と所属契約を結び、デビュー前からPGM、ファミリーマートなどとスポンサー契約を結んだ。4位の倉林紅は若手プロの大会で優勝し、優勝賞金7200万円の「アース・モンダミンカップ」への出場権を手にした。

米女子ツアーも原英莉花、渋野日向子、山下美夢有、西郷真央など史上最多の15人が参戦している。国内・米ツアーともに、女王を目指した戦いから目が離せない。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2026年4月3日号