『山口組壊滅史』にも名前が記された、3代目山口組組長・田岡一雄と若衆・山本次郎の壮絶エピソード

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

田岡一雄時代の若衆・山本次郎

田岡一雄の時代、山口組本家に山本次郎という若衆がいた。『山口組壊滅史』にも彼の経歴、活動状況は記されている。まず人物紹介の意味で要所、要所を摘記してみよう。

昭和6年9月5日生まれ、本籍神戸市兵庫区、旧制中学校を卒業後、鮮魚商の父の手伝いとして神戸三宮卸売り市場に出入りしているうち、兵庫区平野方面の不良と交遊、父死亡後はまったく定職につかず、新開地のわさび会（会長 米田義明）の構成員となり、昭和26年から34年ごろまでの間、暴行、傷害などで実に10回も検挙されている。山本次郎は今日まで前後7回も人を刺しているという凶悪な男であるが、いつも足のつけ根部分を刺すという特徴を有する。

昭和31年ごろ、わさび会が解散するや、会長米田義明の取り持ちで山口組舎弟松本一美の配下となり、兵庫区矢部町を本拠に、生田北長狭通6丁目に喫茶店を経営し、ここを麻薬や覚醒剤の取引場所としたほか、不動産の不法占拠や不法建築などによって次第に財をたくわえていった。

昭和32年ごろ福原へ進出するとともに、自宅において山次組を結成した。昭和37年6月、本多会系本多（清）組員をビールがかかったと因縁をつけてナイフで刺殺、傷害致死で6年の判決を受けたが保釈中に逃走し、これを収監しようと山本の立ち回り先を取り巻いた60名の警官に対して、屋根瓦を無数に投げつけて負傷させるという無法ぶりを示した。

昭和40年1月出所したあと一時本来の鮮魚商にもどったが松本一美のあっせんで山口組本家若衆に昇格した。

これを見ると相当凶暴な男と思われようが、私が1990年ごろに会ったときは、警察官にも人気のある、いつも作業服姿に長靴という気取らない爺さんだった。

早朝4時すぎに病院に見舞いへ

山本次郎は山口組の直参になったものの、1970年ごろ、月1回本部で開かれる定例会に出席しなくなった。理由は自分の仕事で忙しいからだった。彼の気持ちとしては、定例会に出たところでカネになるわけでなし、単なる暇っかきにはつきあえない、と考えていた。

私は山本次郎について2006年『日本人 山本次郎』（竹書房）という伝記を出している。以下、それを利用する形で要所を記してみる。

田岡は山本次郎がなぜ定例会に出ないのか気にして、大平組の松浦一雄（当時、舎弟頭補佐）、竹中正久（同、若頭補佐）の2人を「次郎に定例会に出るよう言ってこい」と使者に立てた。山本次郎は松浦の電話に「わしが親分に直接言いに行く。その旨、親分に伝えたってくれ」と答えた。

次の日、山本次郎は早朝4時すぎ、尼崎の関西労災病院に入院中の田岡を見舞った。

田岡は寝ている気配だったから、起こすのは申し訳ないと思い、しばらく寝顔を見守っていた。

が、病人の眠りは浅い。田岡は薄目をあけ、しばらくして次郎に気づくと、不意にぎょっとしたような声を上げた。

「次郎やないか。何しとるんや。--今何時や」

サイドテーブルの時計を見やって、「まだ5時前やないか。こんな早くからなんや」

「親分、起こしてもうて、えらいすんまへん」

次郎は頭を下げた。

「そうか。そやったら、そのままでおったらええ。」

「実はきのう松浦から電話もらったんですわ。親分がなぜわしが総会（月の定例会のこと）に出てこんのか心配しておられると。それで、わし自分でお話ししたほうがええと思い、仕事にかかる前、こうしてお邪魔したんですわ」

「そうか、ご苦労やった」

「実はしばらく留守しとったら、わしの組（山次組）、若い者が離れて、縮まってもうたんですわ。しかたなく今、人夫出し（労働者派遣業）の仕事しとります。人夫と一緒に、わし自身も働かなぁ、食うていかれまへん。ほんま貧乏しとります。だから寄り合いにも出られんし、月当番にも出られません。月の会費も払えんような状態なんですわ」

次郎はこう事情説明した。もちろん次郎は腹をくくっていた。田岡がもし「そういうことなら盃を返さんかい」と怒るようなら、「寂しいこと言わんといておくんなはれ。わしも白石幸吉さんや松本一美さんの取りなしで盃もろうてまっさかい、あれらとも相談の上、なんとかええ方向になるよう努力しますわ」と一応引いて、それでもダメなら山口組を出てもいいと考えていた。しかし田岡の反応はちがった。

「そうか。そやったら、そのままでおったらええ。わしから皆に言うとく」

「ありがとうございます」

次郎は頭を下げた。

このようにして次郎は災いを転じて福となした。「組員の役目はいっさい免除」という田岡のお墨付きを勝ち取ったのだ。

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