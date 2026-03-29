「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。春のＪＲＡ・Ｇ１開幕戦となる高松宮記念（２９日、中京・芝１２００メートル）の予想を公開した。

粗品は「枠が出た後も悩みに悩んだんですけども、まあ３年連続高松宮記念２着の実績と、臨戦過程、枠、で展開予想を考慮して、最も馬券に絡みそうと判断しました」と本命に１３番のナムラクレアを挙げた。

推奨理由としては「長らくスプリント戦線の主役を張ってきた快速馬で、実績に関してはもはや説明はいらないと思います。よほどの不利や出遅れがない限りは間違いないです」と自信を見せた。また、「惜敗が続いている理由は不運だけではなく、エンジンのかかりが若干遅く、最高速度に達するまで時間がかかる」とウィークポイントを指摘しつつも、「能力は抜群で、どの展開からでも確実に最後は素晴らしい脚を使う」ことから信頼したようだ。

対抗は、サトノレーヴ、ママコチャ、パンジャタワーなどと迷った結果、１７番のペアポルックスを指名。「前走のオーシャンＳを素直に評価した」と説明した。

買い目は３連単フォーメーションで、１着（１）（９）（１０）（１４）（１７）―２着（１３）―３着（１）（２）（９）（１０）（１４）（１７）の２、３着折り返しを含めた計５０点で勝負をするという。

フェブラリーＳに続くＧ１連続的中を狙う粗品にコメント欄では「ほんまに粗品は優しいな」「本命を１着に据えないのが斬新な買い方」「これナムラクレア１着来るパターンじゃない？」「本命きて紐抜けのパターンとみた！」「最強の呪いありがとう」「今週こそ！当たりますように」「来たらいいですね」「普通に当たりそうな現実的馬券」「いつもハズレ馬教えてくれてありがとう」「ひも外すパターンかな」「ナムラクレア１着固定で買います！」「粗品らしいな」などの声が寄せられている。