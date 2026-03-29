【難解略語】「ソ連」が何の略か分かりますか？　正しく答えられる人はわずか数%!?

突然ですが、「ソ連」の正式名称知っていますか？

意外と間違えている…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「ソビエト社会主義共和国連邦」でした！

ソ連とは、「ソビエト社会主義共和国連邦」を省略した呼び方です。正式名称が非常に長いため、一般に「ソ連」という短い略称で広く知られていました。

ソ連は1922年に成立し、ロシアを中心として、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンなど複数の共和国から成る連邦国家でした。政治体制としては社会主義を掲げ、国家が経済や産業を強く管理する仕組みをとっていました。また、第二次世界大戦後にはアメリカと並ぶ超大国となり、軍事、宇宙開発、科学技術など多くの分野で世界に大きな影響を与えました。特に冷戦時代には、アメリカを中心とする西側陣営と対立し、世界の政治や安全保障の構図を大きく左右しました。

しかし、経済の停滞や各地域の独立運動、政治改革の混乱などが重なり、1991年にソ連は解体されました。その後、ロシア連邦をはじめとする複数の独立国家に分かれ、現在の国際情勢にも大きな影響を残しています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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