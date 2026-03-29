昨春の優勝校・横浜と昨夏の優勝校・沖縄尚学がまさかの初戦敗退を喫し、波乱の幕開けとなった98回目のセンバツ。優勝候補の筆頭格となっているのが大阪桐蔭だが、同校は2022年センバツの優勝を最後に日本一から遠ざかっている。「最後の日本一」世代は、現在の母校をどう見ているのか。そして、自身の世代をどう振り返るのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏が聞いた。（文中敬称略）【前後編の後編。前編から読む】

【写真を見る】センバツ優勝を経験した大阪桐蔭OBの川原嗣貴、海老根優大の現在の姿

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大阪桐蔭を率いる西谷浩一監督は、2022年春のセンバツを最後に日本一から遠ざかっていることに危機感を抱き、同校として「10回目の日本一」という目標を掲げて2年ぶりのセンバツに挑んでいる。

「僕らの時も、2018年に中川（卓也、現・東京ガス）さんや藤原（恭大、現・千葉ロッテ）さん、根尾（昂、現・中日）ら最強世代と呼ばれた方々が春夏連覇を達成して以来、日本一がないということで、危機感しか抱いてなかったです」

そう振り返るのは、OBの海老根優大（現・SUBARU）だ。

「池田陵真さん（現・オリックス）らがいた一個上の代というのは、最強世代にも勝るとも劣らない世代だったと思うんですが、最後の夏はコロナによって大会が中止になってしまった。僕らの代になってからは、橋本（翔太郎）コーチが夜のミーティングなどで『このままでは平成の時代だけで終わってしまうぞ』というようなことをおっしゃっていた。つまり、2010年代＝平成の時代だけ強かった大阪桐蔭で終わるぞ、と」

昨春と昨夏の甲子園を逃し、甲子園経験のない今年のチームは、海老根の時代以上に甲子園に飢えている代だ。

「厳しい戦いを強いられていると思います。低反発バットの影響もあるのかもしれないですけど、とにかく頑張って欲しいです」

2019年の初夏の頃、埼玉県の所沢航空記念公園野球場ではボーイズリーグの日本代表を選抜するトライアウトが行われていた。そこに強肩・俊足の大型中学生がいた。丸太のような太ももが大きな特徴だった少年こそ海老根（当時、千葉・京葉ボーイズ）だった。競輪選手である海老根恵太氏を父に持つ海老根は、その年の秋にU-15侍ジャパンの一員としてアジア・チャレンジカップに出場し、愛媛県松山市の坊ちゃんスタジアムでは打った瞬間に本塁打と分かる特大の一発も披露していた。

大阪桐蔭の練習は「1年生でも結果を残せたら次の日の打席が増える」

海老根は中学1年時にカル・リプケン世界大会出場する日本代表（メンバーにはのちにセンバツ決勝で対戦する山田陽翔［現・埼玉西武］もいた）に選ばれており、中学3年時にはNOMOジャパンにも選出されていた。各年代の日本代表を経験することで世代を代表する選手たちとのネットワークが生まれ、海老根は熊本の星子天真（現・青山学院大）らと申し合わせて千葉から大阪桐蔭の門を叩く。

「桐蔭を選んだ理由は、西谷先生に熱心に声をかけてもらったことが一番です。先生は、『関西に右打者で大きいのが打てる選手がいない』というような話をされていて、どんどん東に選手を探しに来ていたそうです」

入学後、海老根はすぐに衝撃を受けた。

「入学した瞬間から競争が始まり、1年生でもグラウンドレベルで3年生の練習を肌で体感できることが、僕は桐蔭の強さの要因だと思います。もちろん、シートバッティングではレギュラー陣が1番打席に立たせてもらえて、その次が控えメンバーとなる。1年生は打席に立てる日もあれば立てない日もあるんですけど、3年生が投げるボールをいきなり打席で体感して、これは打てないと思ったことを覚えています」

大阪桐蔭のシートバッティングは西谷監督が細かく状況を設定し、長い時間をかけて行われる。

「点差やカウントを細かく設定して、その状況に適したバッティングを選手に課す。1年生でも結果を残せたら次の日の打席が増えたり、結果が伴わなければ次の日の打席がなくなって守備に入ったりする。一球に懸けるじゃないですけど、常に競争心が刺激されます」

たとえば夏の大阪大会のメンバーに選ばれなかった選手も、甲子園出場を決めたらもう一度、メンバー選考となる。そこでの逆転選出を目指して大阪大会中も練習に励み、結果を追い求めていく。引退するまで競争が続くからこそ、大阪桐蔭で腐るような選手はいない。

もう一つの強さの要因は寮生活だと海老根は言う。

「全体練習が終わっても自主練ができるし、寝る直前までミーティングをやることもある。一日中、野球のことを考えられる環境こそ、自分が求めていた環境でした」

下級生の頃の海老根は、上級生の池田や花田旭（現・中日）、野間翔一郎（現・ヤマハ）ら強力外野陣の陰に隠れていたものの、最高学年となってからは走攻守の三拍子が揃った中堅手として常勝軍団の中核を担っていく。そして2022年春のセンバツを制した。

「こんなんで優勝できたのはおかしい」

鳴門（徳島）、広島商業、市立和歌山、國學院久我山（東京）を倒し、決勝では近江（滋賀）に対し、18対1と大勝した。川原嗣貴（現・Honda鈴鹿）と後輩の前田悠伍（現・ソフトバンク）という左右の2枚看板がマウンドで躍動し、打線も爆発した大会だった。

「やはりチーム力の勝利だったと思います。一個上の代からいろいろなものを学んで吸収していたんですけど、能力があれほど高いチームでも勝てなかった。このままでは俺らも勝てないと考えた時に、個人ではなくチーム力で勝とうとした。キャプテンの星子と他の部員の温度差がなく、星子がチーム全体をひとつの方向に巻き込んでいった。藤原さんや根尾さんの代って、それぞれが"負けてられるか"って張り合いながらも、まとまりのあるチームだったと思うんです。僕らもチームの雰囲気はそれに近いものがあったように思います」

決勝の相手である近江は連投となる山田陽翔が先発し、桐蔭打線は先発全員安打に加え、4本塁打が飛び出て3試合連続のふた桁得点となる18点を奪った。

「正直な気持ちを言えば、連投で疲れた相手エースと、2番手投手を打っただけで、万全の状態の投手を攻略して優勝したわけじゃない。日本一になったからといって、僕らには何の驕りもなかった。おそらくみなさんが想像するような、日本一になった学校の（優勝の余韻に浸るような）雰囲気ではなかったと思う。西谷先生も『こんなんで優勝できたのはおかしい』と言っていましたし、全員が夏に目を向けていた」

同校として3度目の春夏連覇に挑んだ2022年夏は、下関国際と対戦し、2点を先制するもののトリプルプレーを喫するなどして死闘に。勝ち越しては追いつかれる展開が続いたのち、9回表に前田が打たれ、チームは4対5で敗れた。

「ファウルで粘って粘って、なんとか食らいついていこうとする打線と、多少の失点はしながらものらりくらりと抑えていく投手のいるチーム……。表現が正しいか分かりませんが野球の技術よりも気持ちで向かってくる相手で、桐蔭が1番苦手とするタイプだったと思います」

逆転を許したのは1死二、三塁の場面だった。センター前に打球が飛ぶ。海老根が捕球し、渾身のバックホーム────。

「捕球時に視界に入っていた景色や、バックホームする指先の感覚。ワンバウンドを投げたんですけど、甲子園の黒土だからちょっとだけ伸びて、ものすごく中途半端な送球になってしまったのは、今でもすごく覚えている。これまでも頭で覚えていることはあるんですけど、このプレーに関しては身体が覚えているんです。おそらく自分のプレーに後悔があるからだと思います。2年半頑張った高校野球に悔いはないんですけどね……」

大学進学か社会人か……西谷監督から送られたアドバイス

海老根は高校時代、松尾汐恩や川原と共にプロ志望届を提出した。だが、川原同様、海老根を指名する球団はなかった。「足と守備に関しては認めてもらえていたと思いますが、バッティングに関してプロのレベルまで成長させてあげることができなかった」と西谷監督は当時、術界した。海老根は卒業後の進路を社会人のSUBARUに決めた。

「西谷先生からは、『今から大学を探したとしても、部員が多いところばかりで、練習をたくさんしたいお前には恵まれた環境とはいえないかもしれない。お前は不器用だけど、練習はしっかりやるタイプだから少数精鋭の社会人チームの方が成長できる』とアドバイスされて、SUBARUでお世話になることに決めました。卒業してこの3年間は、身体のいろいろなことを学び、いろいろな練習場にも行かせてもらって、間違いなく今が野球選手として1番の状態ですし、あとは試合で結果を残していくだけだと思って、4年目のシーズンを戦いたいです」

奇しくも同じ境遇にある川原同様、チームに勝利をもたらすことが大事だと口にした。後輩たちの躍進を願いながら、自身の夢を実現させるため練習と肉体トレーニングに明け暮れる日々を海老根は送っている。

（了。前編から読む）

■取材・文／柳川悠二（ノンフィクションライター）