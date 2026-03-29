フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜・午前７時）は２９日、最終回を迎えた。

２００７年４月１日にスタートした毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組は今月６日に同局が２９日の放送で終了することを発表した。

最終回のこの日は、ナレーションを務める俳優の小林聡美が俳優の市川実日子、俳優の片桐はいりとトークを繰り広げた。

小林はナレーションで「今日のボクらの時代は、こちらの３人」と紹介すると、小林が片桐、市川とトークする映像が流れ、片桐が「最終回…悲しいですね…。何年やったんですか？」と尋ねると小林は「１９年」と答えていた。

その後、小林は、再びナレーションで「市川実日子さんとは、映画やドラマで共演した仲。片桐はいりさんとは、映画かもめ食堂などで共演し、２０年以上交流があります」と紹介し、番組は３人のトークを放送した。

来週４月５日からの後番組は、俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）がスタートする。

同番組は、スペシャルキャスターをお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演する。