第98回を迎えたセンバツ。昨春に紫紺の大優勝旗を手にした横浜、昨夏の優勝校・沖縄尚学が相次いで初戦敗退する波乱のなか、常連校の大阪桐蔭は優勝候補の筆頭格となっている。2012年、2018年に春夏連覇を達成しながら、同校は2022年のセンバツを最後に日本一から遠ざかっていた。「最後の日本一」世代は自身の栄光をどう振り返るのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏がレポートする。（文中敬称略）【前後編の前編】

【写真を見る】センバツ優勝を経験した大阪桐蔭OBの川原嗣貴、海老根優大の現在の姿

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大阪桐蔭は1991年夏の初出場・初優勝（当時の監督は長澤和雄氏）を皮切りに、1998年に西谷浩一監督が指揮官となって以降も春4回、夏4回の全国制覇を遂げてきた常勝軍団だ。2年ぶりに出場するセンバツを前に、西谷監督は「10回目の日本一」を目標に掲げていた。

「2020年代に入った時に、当時の生徒たちに『先輩たちを超える10年間にしていこう』と伝えたことを思い出します。ただ、2022年のセンバツを最後に日本一にはなれていない。『10回』というのは、ちょうど切りの良い数字ですし、（11回の日本一記録を持つ）中京大中京さんを目指していこうという意味も含まれます」

大阪桐蔭にとって最後の日本一である2022年春、松尾汐恩（現・横浜DeNA）が主将を務めたチームのエースが川原嗣貴（現・Honda鈴鹿）であり、主砲を担ったのが海老根優大（現・SUBARU）だった。幼い頃より甲子園を夢見ていたという川原が振り返る。

「（好左腕の冨田遼弥と投げ合った）センバツ1回戦の鳴門（徳島）戦と、3年夏の甲子園で二松学舎大付（東東京）を完封した試合が思い浮かびますが、やっぱりセンバツで優勝できたことが一番の思い出です」

近江（滋賀）との決勝────連投で疲弊し、ケガもあった相手エースの山田陽翔（現・埼玉西武）を大阪桐蔭の強力打線が打ち崩し、18対1で勝利。1学年後輩の前田悠伍（現・福岡ソフトバンク）をリリーフした川原は胴上げ投手になった。整列後、校歌が聖地に流れる。

「校歌を聴いている時は夢の中にいるような時間だった。すべての高校球児が目指す場所に、自分たちが代表して立っていると考えたら、嬉しいというか……なんともいえない感情になったことを覚えています」

西谷監督が激怒した「明治神宮大会の事件」

甲子園には苦い思い出もある。聖地に初めて立った2年夏。コロナ禍の影響を受けて無観客で行われた2回戦の近江（滋賀）戦で、川原は4対4の8回裏にマウンドへ。3四死球を与え、2点を奪われて敗戦投手となった。

「大好きだった先輩たちは、優勝できるぐらいの力があった。そんな先輩たちの最後の夏を終わらせてしまった罪悪感というか、責任感がのしかかってきて。こんな簡単に高校野球って終わるんや、と頭が真っ白になったというか。次の日から新チームがスタートしたんですけど、食事がのどを通らない日が3、4日続きました」

新チームは秋季大阪大会と近畿大会を制して明治神宮大会に臨み、その決勝・広陵（広島）戦で事件は起きる。主将の星子天真（現・青山学院大）らが呼びかけ、3年生全員で戦うことを徹底的に意識して臨んだ試合で、川原はわずか3球で降板を命じられる。ダッグアウトに引き上げた川原は自身のバッグを殴り、バットケースを蹴り上げた。それに、西谷監督が激怒し、神宮球場にはけたたましい西谷監督の怒声が響いた。

川原は自戒するように当時をこう振り返る。

「自分の投球に納得がいかず、それを態度に出してしまった。その日以来、全体練習を外され、西谷先生は口を聞いてくださらなかった。1週間で900本の坂道ダッシュを繰り返し、ようやく全体練習に加わったのは3週間後。ただただ自分が未熟でした」

その経験を糧とし、川原は翌春、日本一となったわけだ。西谷監督も川原の改心を確信したからこそ、エース番号を与え、決勝の終盤を前田ではなく、川原に託したのだろう。ところが、3年夏は準々決勝で下関国際（山口）と対戦し、後輩の前田が敗戦投手となった。ブルペンで前田の投球を見守りながら、敗戦の瞬間を迎えた川原は、スタンドに挨拶に行った時に、前田がボロボロ泣いていることに気付く。1年前の自身の経験を踏まえ、前田にはこう伝えた。

「『来年はお前が勝たせないとあかんぞ。こんなところで終わったらあかんで』と。悠伍自身が『すみませんでした』と謝ってきたことを覚えています」

ドラフト指名漏れでかけられた西谷監督の言葉

川原は高校野球を引退後、プロ志望届を提出し、運命のドラフト会議の日を迎えた。ドラフト上位指名が確実視されていた松尾は会見場でその瞬間を待っていたが、川原は海老根と共に別室で待機していた。そして、共に指名漏れの憂き目に遭う。西谷監督からは「正直、（ドラフトに）かかると思っていた」と声をかけられたという。

「自分には高卒でプロに行くという目標があった。それがかなわず、西谷先生には2年半しっかり鍛えてもらったのに、恩を返せなかった。それが本当に悔しかった。なんのためにここまでやってきたんだろうという気持ちに一瞬なったのは覚えています。（ドラフト前に）育成でプロに行くなら、社会人野球に行ったほうが良いと言われていて、その考えには自分も合致していた。当時の自分はまだまだ未熟でした。そういう人間だからこそ、（大学ではなく）大人の世界に行かせて、しごかれたほうが良いだろうと西谷先生は思ったんだと思います」

川原は社会人野球のHonda鈴鹿に進み、ドラフト解禁となった昨秋も上位候補と目されながら名前を呼ばれることはなかった。まだまだ夢を諦めていない。

「もう1年、しっかりじっくりやって、チームを勝利に導いて、白星を積み重ねて、Hondaに恩返ししてから出て行くという形が一番、理想的なんじゃないか。グラウンドで野球に向き合う姿勢や、野球以外の面も見られていると思って、また新たなシーズンに臨もうと思います」

身体は高校時代よりも見違えるように大きくなって100kg台に。球威も増した。Honda鈴鹿での実績を積み上げ、三度、川原はドラフト会議における吉報を待つ。（前編了。後編につづく）

■取材・文／柳川悠二（ノンフィクションライター）