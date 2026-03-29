『行列』『ワイドナ』の終了から一年…東野幸治「レギュラー番組また終了」「アニメ紹介番組スタート」で迎える正念場

中居正広と始まった番組も終了

お笑いタレント・東野幸治（58歳）が出演するレギュラー番組が、今春に3本も終了する。東野といえば、昨年3月末にもMCを務める『ワイドナショー』（フジテレビ系）、『行列のできる相談所』（日本テレビ系）が相次いで最終回を迎えていた。一方で、今回はゴールデン・プライム帯の番組が3月までにひっそりと幕を閉じていたようだ。

東野と「Snow Man」の渡辺翔太（33歳）がタッグを組んでいた『この世界は1ダフル』（フジ系、木曜午後9時台放送）は今年3月26日でレギュラー放送がラスト。’24年5月3日に特別番組としてオンエアされ、同年10月よりMCの2人が続投する形でレギュラーがスタート。渡辺にとっては「バラエティ初MC番組」とあって、レギュラー昇格時はファンの間で大きな話題に。しかし、定期放送は1年半で終わることとなった。

最終回はMCの東野と渡辺がスタジオを飛び出し、番組にゆかりのあるゲストとともに沖縄ロケを楽しんだ。ただ、一部報道によると、4月以降は特番として放送を続けていくとも伝えられている。

また、東野と「ナインティナイン」の岡村隆史（55歳）が旅行をする様子を撮影した旅バラエティ『東野・岡村の旅猿〜プライベートでごめんなさい』（日テレ系、水曜深夜1時29分〜59分放送）は昨年3月をもってレギュラー15年の歴史に幕を閉じたが、終了から半年でシリーズが復活。同年10月より始まった『東野・岡村の旅猿27〜プライベートでごめんなさい…』は、3月25日深夜放送回が最終話となった。とはいえ、過去のシリーズはDVD化されるほどの人気コンテンツだけに、今後も続いていく可能性はあるだろう。

加えて、東野がMCを担当するバラエティでは、TBS系の『タミ様のお告げ』（月曜午後9時台放送）も、3月6日に終了が発表されていた。

「こちらはもともと、東野、中居正広（53歳）、ヒロミ（61歳）の3人がMCをする『THE MC3』として、’24年10月にレギュラー放送が開始。同年5月6日の特番が好評だったため、レギュラー化が決定したという経緯でした。ところが、その年の12月に中居の女性トラブルが報じられたことをきっかけに、同9日を最後に放送がストップ。中居が’25年1月23日に芸能界引退を発表後、『THE MC3』は3月24日から東野＆ヒロミがメインとなる『タミ様のお告げ』というタイトルになり、番組のコンセプト自体も変わったんです。『THE MC3』は、スタートからわずか6回で終わってしまいました」（芸能ライター）

なお、TBSは今年3月6日に番組改編説明会を実施。同日付の「スポーツニッポン」のWEB版記事によると、『タミ様のお告げ』の終了について聞かれた際、コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「総合的な判断。中居さんどうこうということではなく番組を続けていく中で視聴率的に難しくなったというのが改編の理由です」と、話していたそうだ。

関西ローカルでは盤石

『タミ様のお告げ』は、今年に入ってから1月19日に2時間スペシャルでオンエアされている。番組公式サイトを見てみると、「つぎの放送」の欄には「次回もお楽しみに!」と書いてあるのみで、次回のオンエア日の記載はない（3月24日時点）。

「公式SNSのX（旧ツイッター）、インスタグラムも1月以降、更新が止まっています。そのため、レギュラーは3月までというよりも、1月の段階でしれっと“サイレント終了”してしまったようです。TBS側が公の場で『視聴率的に難しくなった』と打ち明けているだけに、特番などでの復活は厳しいのではないでしょうか。実際、『タミ様のお告げ』にリニューアル後は6月頃まで月に1〜3回は放送されていたものの、7月からはほぼ月イチ状態でした。制作サイドは早々に見切りをつけていたのかもしれません」（前出・ライター）

こうして東野の出演番組は、少なくともこの春で3本が消滅する…ともいえる。とはいえ、関西ローカルの『お笑いワイドショー マルコポロリ!』（関西テレビ）、『教えて!ニュースライブ 正義のミカタ』（朝日放送）をはじめ、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジ系）など、複数のレギュラーを抱えている。

そして、東野は3月30日からスタートするアニメ紹介番組『アニメダマ』（フジ系、4月より毎月1回木曜0時45分〜1時45分）でMCを務めることが明らかに。アニメ紹介番組でMCを任されるのは今回が初めてだといい、初回収録を終えた東野は「アニメ好きなので、フジテレビのアニメチームの皆さんのお話をいっぱい聞けて、めちゃくちゃ楽しかったです!」などと、コメント。今後については「俺も取材に行きたい。アニメ監督に会いに行きたいですね。それと、制作現場をちょっと見に行きたいです」と、意気込みを寄せていた。

『アニメダマ』では、東野の新たな一面が見られるだろうか。

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