東洋一の歓楽街と呼ばれる新宿・歌舞伎町。そのど真ん中で70年以上にわたり街の変遷を見つめ続けてきた老舗クリーニング店「白光舎」が、今年3月末をもって静かにその歴史に幕を下ろす。大物歌手のステージ衣装から、指名手配犯の衣服、さらにはホストやコンカフェ嬢のドレスまで、多種多様な人々の事情を洗い流してきた同店。なぜ今、閉店を決断したのか。NEWSポストセブン取材班が現地に行くと、父親の代からこの地で「白光舎」を営んできた矢崎三恵さん（78）がその事情を明かしてくれた。【全3回の第1回】

【写真を見る】若かりし頃の三恵さんや「白光舎」を支えた従業員たち

物忘れやミスで迷惑をかけるわけには

「お店を存続しようと後継者を探していましたが、なかなかうまくいきませんでした。もともとは従業員の一人がお店を継ぐ方向で決まっていたのですが、親の介護が必要になってしまい、郷里に帰ることになったんです。そんなこともあって2年ほど前からM&Aによる事業継承を模索していました」

同店は長らく、三恵さんと夫の裕二さん（79）、従業員2人の計4人態勢で切り盛りしてきた。しかし2年前、三恵さんが自宅で腰を圧迫骨折し、店頭に立てなくなってしまう。これを機にM&Aの方向を模索し、4件ほどの候補先と事業承継に向けて調整を試みたものの、いずれも条件が折り合わなかった。

夫妻の高齢化に加え、親族にも後継ぎがいなかったことから、「物忘れやミスでお客さんに迷惑をかけるわけにはいかない」と、今年に入りついに閉店を決断した。

そもそも先代がクリーニング店を始めた縁は早稲田大学の創設者、大隈重信に由来すると三恵さんは話す。

「父親のおじいさん、つまり私のひいおじいさんが大隈重信さんと交流があったそうです。明治時代頃にひいおじいさんが戦争で足を負傷し片足を失って日本に戻ってきたところ、同じく足を失っていた大隈重信さんから『こちらより気候が良く、負傷した足にも良いだろう』ということでカリフォルニアの土地で静養することを薦められ、一家でアメリカに移住したそうです」

やがて三恵さんの父親にあたり、矢崎家の長男・一男さんが第二次世界大戦前の昭和初期、日本にアメリカ製のクリーニング用品を携えて帰国。本郷・東京大学の近くでクリーニング店「サンライズ商会」を開店することになる。しかし、1945年の東京大空襲で店舗は焼失。一男さんが新たな再出発の地として目を付けたのが、当時は「大久保」と呼ばれていた現在の歌舞伎町だった。ここで「白光舎」は産声を上げた。

現在の欲望渦巻く歓楽街からは想像もつかないが、当時の界隈は、軍人や官僚が大きな邸宅を構える閑静な高級住宅街だった。三恵さんが語る。

「父がなぜこの地を選んだのか真意は聞いたことがありませんでしたが、空襲前は閑静な住宅地で官僚や政治家なども多かったことから、当時は比較的裕福な一般家庭からの注文が多かったと聞いています。

今となっては大きなラブホテルなんかになっていますが、あのあたりの一画は1軒の邸宅だったそうです。そうした名残なのか、あの辺りは区画としては碁盤の目のように整然としていて、区画がきっちりと分かれているんです」（三恵さん）

高級住宅街から「日本随一の歓楽街」へ

その後、街は「歌舞伎演舞場」の誘致構想から「歌舞伎町」と名を変える。演舞場の建設こそ幻に終わったものの、1956年には新宿コマ劇場が誕生。映画館などの商業施設が次々と建ち並び、高度経済成長とともに日本随一の歓楽街へと姿を変えていった。

三恵さんは1970年代からデザイン系の学校に通う傍ら、クリーニング店の店頭に立っていた。その後、裕二さんと結婚し実家を離れて大手企業に勤務したが、それから10年ほど経った後に家業を継ぐ決意をし、再び歌舞伎町へと戻ってきた。

取材中、「白光舎」の店先に残る「昭和の風情」を感じる場面があった。夫の裕二さんが三恵さんのことを「お嬢さん」と呼んでいたのだ。

「昔からそうなんですよ。なんでそう呼ぶのかはわかりませんが、妻とか家内とか言うのが照れ臭いというか、そういう感じだと思っています」

のどかな住宅地から、日本随一の歓楽街へと変貌を遂げた歌舞伎町を見届けてきた「白光舎」と矢崎さん夫妻。

続編記事では、大物演歌歌手のステージ衣装から、指名手配犯の来店、さらにはヤクザ絡みの息を呑むトラブルまで、昭和・平成の歌舞伎町ならではのディープな話を詳報している──。

（第2回につづく）