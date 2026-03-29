「顔の半分がない」通報を受けて保護した猫。獣医師が言葉を失った重篤から命をつないでつけられた「名前」

テレビや動画などで取り上げられる保護犬猫をめぐる状況は、少しずつ前進している。環境省が公表する「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」によれば、近年、保健所などに収容される数も殺処分数も減少傾向にある。

一部の行政は改善に力を入れているし、多くのボランティア団体や個人活動家たちが、保護活動に力を注いでいるおかげだろう。

数字が改善している一方で、病気や障害、重いケガを負った動物たちの未来は、いまだ厳しいままだ。

そうした「数字の裏側」に隠れた一つひとつの命を描き続けているのが、個人で一時預かりボランティアを行うtamtamさんだ。

今年2月には『たまさんちのホゴネコ2』（世界文化社）を出版。保健所や愛護センターから引き出した犬猫たちとの日々を、実体験に基づく漫画で発信し、多くの読者に「保護」の実態を伝えてきた。

FRaU web短期連載では、最新刊『たまさんちのホゴネコ2』に収められている「顔を半分失った猫」のエピソードを紹介している。

たとえ傷が治っても…

長崎県佐世保市の住宅街で発見され、愛護センターに保護されたその猫は、顔の半分が壊死しており、獣医師も言葉を失うほどの重篤な状態だった。応急処置を受け、命をつなぐ可能性が見えたものの、行政施設という立場上、収容数や予算、「適正譲渡」の基準という現実的な壁が立ちはだかる。

たとえ助かったとしても、殺処分の可能性がゼロとは言い切れないのだ。こうした事実を誰よりもよく知るセンターの職員たちではあったが、悲観せず、「やれることはやってみよう」と猫を助けるため力を結集させた。

そんな中、猫の名前が決まった。その名は、いのり――。

住宅街で親子が見つけなかったら、顔が半分ただれたまま、この猫は息絶えていただろう。だがいのりは救出され、治療を受けた。

まだ回復までは時間がかかりそうだが、食べることにどん欲で、気に入らない治療にはちゃんと抵抗する様子を見せ、生きる意欲を燃やす姿に職員たちは心を動かされる。

愛玩動物はひとりでは生きられない

だが世の中には、いのり以外にも、お腹が空いても、傷を負っても、人から離れた誰も知らない場所で、今も苦しんでいる猫がたくさんいるだろう。そうした猫を助けたい、みんな幸せになってほしい。そんな職員の願いを込めて、猫は「いのり」と名付けられた。

いのりは人の手を怖がり、人に慣れているそぶりは全く見られなかった。これまでまともに、人とふれあってきた経験はないのだろう。そんないのりに、職員は話しかけ、触れる努力を続けた。

「いのりのペースでいいから。ゆっくりでいいから」

愛玩動物である猫は、ひとりで生きていくことは困難だ。これまでは人に関わらずに生きてきたかもしれないが、職員たちはいのりの将来を思いやり、人の手はいのりを守るためのものだと知ってもらいたかったのだ。

◇顔の半分だけただれ落ちていたいのりは、これまでどんなふうに生きてきたのだろう。人の手を怖がり、人に慣れているそぶりは見られなかったということは、人に愛された経験がないのか、それともよほど怖い目に遭わされたのか、今となってはわからない。

だが、いのりは救出され、職員たちと出会った。

FRaU webで連載中の動物保護団体「ワタシニデキルコト」の代表の坂上さんは、「動物は、手をかけて愛情を注げば必ず心を開きます。変わっていきます」と言っている。

その言葉を信じるなら、職員たちの優しさは、いのりの心を開かせるはずである。

第4話「顔を半分失くしたボロボロの猫が救出後に「鳴くようになった」ことを職員たちが奇跡と喜ぶ理由」に続く。

【4話を読む】顔を半分失くしたボロボロの猫が救出後に「鳴くようになった」ことを職員たちが奇跡と喜ぶ理由