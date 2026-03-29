恋愛の破局で夢も生活も奪われる現実。50 歳で叶えた「夢の焼鳥店」を手放し避難した先で得たもの

3月26日の夜、池袋でアミューズメント施設店員の21歳の女性が、26歳の男に刺殺されたニュースがSNSでも飛び交った。女性は以前より警察にストーカー被害を相談しており、男はこれまでもストーカー規制法違反容疑などで逮捕、いずれも略式起訴され、罰金を納めて釈放されていた。

警視庁は容疑者に禁止命令を出す一方で、女性にも避難や勤務先の変更を助言し、女性もまた、2月上旬まで遠方の親類宅に避難していた。だがこの施設での仕事は、女性にとって「夢だった」と、自宅に戻り、再開していたという。

恋愛から交際が始まり、その後別れることはレアなことではない。だが、時に別れた相手に執着し、相手や周囲への迷惑を顧みずにつきまとい、犯罪にまで発展してしまうことがある。

相談を受けた警察は、加害者にカウンセリングを受けるようになど働きかけ、女性にも異常がないか聞くなどの連絡を入れていたというが、現実的に24時間体制で張り付くように守ることは難しいだろう。

こうなると、罪のない被害者側が仕事を諦め、住み慣れた地を離れるしかないということなのか。

大切な仕事を諦め、遠方に避難すれば、経済的な問題も出てくるだろう。そんな負担をなぜ被害者側が背負わなければならないのかと理不尽さに怒りがこみあげる。被害者の方のご冥福を、心よりお祈り申し上げたい。

池袋の被害者の方ほどひどいストーカー行為ではないにせよ、元パートナーとの間に危機を感じて警察にも相談し、まったくの新天地に避難せざるをえなかった女性がいる。

2026年3月、53歳でメキシコ料理店「IZU TACOS」を開業した今泉麻季さんだ。

19歳での結婚・出産、二度の離婚、4人の子育てと仕事を両立しながら、焼鳥店、クラブ、金融機関、税理士事務所などで懸命に働いてきた。

前編「19歳で出産、2度の離婚、4人の子持ちで焼鳥店、クラブ、税理士事務所等で働く女性が50歳で叶えた夢」では、周囲に支えられながらも数々の困難を乗り越え、長年抱き続けてきた「自分の店を持つ」という夢をついに実現するまでの半生をたどった。

だが自宅を売ったお金でオープンさせた焼鳥店はなかなか儲けが出ない。一緒に始めたハワイアンレストランも半年ほどで料理担当の親戚が辞めてしまい、他業種に転換することに。

そんな頃、店にひとりの男性が現れた。この男性が今泉さんの運命を大きく変えることになる。

後編では、なぜ伊豆の地で未経験のメキシコ料理に挑戦することになったのか。その転機の背景と、50代から新たな一歩を踏み出す原動力に迫る。

メキシコ料理との衝撃的な出会い

「その男性は、父親がイタリア人、母親がスペイン人、自身はメキシコ生まれというメキシコ人でした。以前メキシコ料理店をやっていたという話から、『ぜひ、あなたにも食べさせたい』と、その場で作ってくれたんです。

その料理が衝撃的なほどおいしかった。『こんなに美味しいものがあるんだ！』と、一瞬で心を奪われました。

それからちょくちょく店に来ては、『また料理を作りたい』という彼の言葉に私もだんだんとその気になって、焼鳥店を閉めてメキシコ料理店を始めたんです」

「料理はおいしく、見栄えよく、外向的な彼の性格もあって、店は好評でした。そして一緒に働くうちに私たちはお互い惹かれ合い、公私ともにパートナーとなったのですが……」。

一緒に住み始めて2、3ヵ月経つと、彼の言葉による暴力に傷つくことが多くなった。

警察官4人に手足を拘束されて

「彼はお酒が好きで毎日すごい量を飲むんですけど、ある日手が付けられないほど酔って、自宅でモノに当たり散らし、割れたグラスや皿が床に散乱する事態になってしまいました。出会ったころの優しかった彼とはまるで別人で、もしかするとアル中だったのかもしれません。あまりの惨状にどうしようもなくなり、警察を呼んだ日に、別れを決意しました。彼は止めに入る警察官にも殴りかかり、唾をかけ、結局警察官4人に手足を拘束されて連れていかれました」

ところが、メキシコ人の彼は別れた直後に、なんと店外で自殺未遂を起こした。

命に別状はなかったが、始末にあたった警察から、安全のために県外に避難するよう言われた今泉さんは、唯一の財産であった店を手放し、移住を決めた。そして、寺の仕事をしていたころに知り合った知人のお坊さんを頼り、伊豆の国市に移り住むこととなった。

なぜ、被害を受けた側が、経済的負担を背負いながら……。

理不尽さに憤りを感じながら今泉さんにそう問いかけると、当の本人は疲労も悲壮感も見せずにこう言った。

「実際に暮らしてみると、来るべくして来たという感覚なんです。今の自分にすごくフィットしていて、とても心地いいですね」と話す。そして避難先のこの地で、新店まで開店してしまった。

心身そして経済的にも深い傷を負ったにもかかわらず、その行動力にも驚くばかりだ。

「いよいよ家賃が払えなくなって…」

「伊豆の国市に引っ越して、最初は修善寺の旅館で働いていたんですけど、工事で休業してしまったんです。細々と貯金で暮らしていたものの、いよいよ家賃が払えなくなって……」

自分の生活費すらままならない中、アルバイトをしようと面接に行った先で、これまでの半生を話し、いつかまた、自分の店を開きたいなどと話していたら、「だったら、うちの空いている店舗で始めたらいい」と言われたのだと言う。

ありがたくも、実は、家賃も払えないほどの経済状況であると明かすと、オーナーはお店の設備から開店資金まで出資を申し出てくれた。

そうして、この3月に開店したのが「IZU TACOS（イズタコス）」だ。

今泉さんの行動力もさることながら、ターニングポイントで人に恵まれる強い幸運にも驚かされる。この強い引き寄せは、類いまれなるコミュニケーション能力や情熱によるものだろうか。それとも、今泉さんの言う「降りてくる言葉」のおかげなのか。

「いろいろな人に助けていただいて、『麻季ちゃんは引き寄せがすごい』とよく言われます。自分でも不思議だなあ、幸せだなあと思います。

もちろんオーナーには感謝しきれないほどお世話になりましたが、私もハワイアンレストランをやりたいと言っていた親戚のために、店舗を改装して、設備を入れて、開店準備のすべてを出したことがあったんですよね。それが、巡り巡って返ってきたのかなあなんて、思ったりもするんです」

「実はやりたいことがまだまだある」

オープンしたばかりの「IZU TACOS」は、今泉さんが作るメキシコ料理の店だ。料理を教えてくれた彼とは、ひどい別れ方になってしまったが、メキシコ料理に罪はない。

また、居場所を突き止めてストーカーをするわけではない。さらに、メキシコ料理が大好きになってしまった今泉さんは、きっかけを作ってくれた彼のことを、どうしても嫌いにはなれないのだと本音を漏らす。

あれほど酷い目に遭いながらと、思わなくもないが、恋愛の価値観は人それぞれ。よかったことも悪かったことも、丸ごと豪快に飲み込んで、エネルギーに変えてしまうところが、今泉さんの強さなのかもしれない。

そんな今泉さんが作るメニューの中で、おすすめは辛く煮込んだ鶏肉を挟んだ「ティンガタコス」や、小麦粉のトルティーヤを使った「エンチラダス」など。ドリンクは、テキーラやビールのほか、身体にいい酵素ドリンクや、女性に人気のレモネードなども用意している。

ハッピーな雰囲気で写真映えするカラフルな内装は、すべて今泉さんがデザインしたこだわり満載の空間だ。

「今後は食器やチャームなど、メキシコのかわいい雑貨も扱いたいと思っています」

実はやりたいことがまだまだあるという今泉さんに、さらなる夢を聞いた。

「不登校の子どもの支援事業です。実は私の子どもも不登校でした。不登校って、親も子もすごく孤独なんです。不安な上に孤独なので、追い詰められるような気持ちになってしまう。

だから、学業以外のこと、たとえば絵が好き子ならひたすら絵を描いたり、料理が好きなら、知り合いの和食屋さんやイタリアン、フレンチのシェフに頼んで教えてもらったり、農業をやりたければ伊豆の農家さんとつなげたりと、好きなことに没頭できる体験を与えつつ、親同士はつながって、助け合えるような場を作りたいと考えています」

やりたいことがどんどん湧き出てくる今泉さん。

元パートナーが執拗に追い詰めていたりすれば、こういう「湧き出てくるアイデア」を実現するために居場所を明らかにすることもできないわけで、改めてストーカー行為の残酷さを感じさせる。

これは池袋の事件や今泉さんだけの問題ではない。もしかしたら結婚した相手がDVで逃げなければいけない人もいるかもしれない。なにも悪いことをしていないのに、やりたいことを諦め、隠れなければならないようなことは、あってはならないのだ。

一人で身を守ることは難しい状況になったとき、社会はどうしたらいいのか。その対策も必要だ。

今泉さんの笑顔は、元パートナーとのトラブルから抜け出し、やりたいことをあきらめなかったからこそのものであり、希望の光だ。そのポジティブさと行動力で、きっと「やりたいこと」を実現してくれるに違いない。

そして、すべてのストーカー被害がなくなることを、心から祈りたい。

IZU TACOS（イズタコス）

住所：静岡県伊豆の国市長岡171-4

営業時間：17〜22時

定休日：火・水

インスタグラム：https://www.instagram.com/izu_tacos

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